Irapuato.- Con la atención de más de 60 mil personas vulnerables, la presidenta del DIF municipal de Irapuato, Valeria Alfaro García, rindió el primer informe de actividades del organismo. Destacó que la prioridad es la atención de niñas, niños, adolescentes, discapacitados y adultos mayores, además de fortalecer a las familias.

“No seremos indiferentes al dolor. Somos la voz de estos niñas, niños y adolescentes”, dijo Alfaro García.

Frente a autoridades estatales, locales, empresarios y beneficiarios, rindió el primer informe de actividades del DIF local que está alineado al Programa de Gobierno Municipal 2021 – 2024, con actividades que se focalizan en tres ejes principales: Con Paso Firme por las Niñas, Niños y Adolescentes; Con Paso Firme por la Discapacidad y Con Paso Firme por las Personas Mayores.

“Cuando nosotros llegamos nos enfrentamos a un gran reto que no es visible ante la sociedad y fue limpiar la casa. Encontramos un DIF que no estaba en las mejores condiciones y este proceso interno no nos llevó 15 días, nos llevó meses y todavía estamos trabajando en eso”, mencionó.

Agradece suma de esfuerzos con la sociedad

A través de todos los programas, en este primer año se beneficio a más de 60 mil personas en situación de vulnerabilidad.

La presidenta de DIF comentó que este trabajo se ha desarrollado gracias a la participación del personal, del Voluntariado, de las asociaciones civiles, de las distintas dependencias de la Administración Municipal, así como de los representantes del sector empresarial y académico del municipio.

“Con esta suma de voluntades, cada día podemos tocar la vida de más personas en situación de vulnerabilidad. Porque sabemos que, trabajando de manera conjunta y transversal, lograremos unidos, que nadie se quede atrás”.

El organismo convino con 54 empresas que han apoyado en programas dedicados a menores de edad. Y por primera vez se entregó el distintivo DIF a las representantes de las compañías.

La alcaldesa Lorena Alfaro García felicitó a la titular de DIF local y a su equipo de trabajo por los éxitos obtenidos. Destacó que Irapuato es la primer ciudad que firmó el convenio de Venecia, con lo que se posiciona como ciudad con perspectivas familiarmente sostenible.

Regidor de Morena pide terminar apoyo económico a la Feria de las Fresas

El regidor de Morena, Luis Carlos Manzano, consideró que el Ayuntamiento no puede otorgar un nuevo impulso económico para la realización de la Feria de las Fresas 2023. Esto ya que, en primera, se requiere dinero para otros temas prioritarios y en segunda, ya se demostró que la feria es rentable.

A cinco meses de que la Feria de las Fresas 2023 se lleve a cabo, Manzano consideró que ya se debería de estar revisando cuál será la nueva fórmula para la feria. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer ningún plan al respecto, pese a que en ediciones anteriores, cuando el Gobierno municipal, a través del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR) organizaba este evento, ya se tenían avances, ideas e incluso contrataciones, lo cual aún no se ve.

Otra aportación de 8 millones de pesos más IVA y a fondo perdido, dijo que no debe volver a aprobarse por parte del Ayuntamiento. Pues este año el argumento consistió en que la inversión era necesaria para dar un impulso a la feria para contribuir a la reactivación económica.

“Ayuntamiento no debe aprobar más recursos”

Sin embargo, puntualizó que el Ayuntamiento aprobó integrar un Comité Ferial para la organización de la feria y de manera unilateral y sin consultarles, pagó los 8 millones de pesos a una empresa para que ellos organizaran la feria, recurso que nunca se dijo que sería a fondo perdido. Y todavía, el Municipio pagó la publicidad de todo el evento.

“Eso no puede ser, porque el dinero de los irapuatenses lo ocupamos para otras cosas como para dar un impulso a una empresa”, señaló.

También cuestionó que aun cuando el Municipio pagó para que el empresario organizará la feria, todavía se cobraron los juegos a los niños cuando antes eran gratis, y solo se permitió su libre uso en los días que no va gente a la feria.

Luis Carlos Manzano comentó que para la feria del 2023 no se debe de aprobar ningún impulso. Esto ya que las mismas autoridades dieron a conocer que entraron más de 300 mil personas y que se tuvo un evento exitoso. Por lo que no necesita ningún tipo de apoyo y más cuando el Ayuntamiento requiere de recursos para otros proyectos que están pendientes.

