La agrupación de Los Imparables tiene años luchando por ser más independientes, por lo que urgen más rampas para discapacitados en Irapuato

Nayeli García

Irapuato.- Una rampa en buenas condiciones es la diferencia entre una vida con más libertad de movilidad o tener que depender de alguien más para poder recorrer un ciudad que no está construida para las personas con capacidades de diferentes.

‘Los imparables’ tienen años luchando por ser más independientes. Buscan poder llegar al Centro Histórico y disfrutar de todos los espacios de forma segura. Sin embargo, los obstáculos han sido muchos. Desde las banquetas destruidas y muy estrechas, postes a mitad de la vialidad, y rampas mal colocadas.

Foto: Eduardo Ortega

No te lo pierdas: Trabaja Irapuato por movilidad activa

Y es que, aunque en el 2017 los funcionarios municipales y estatales realizaron recorridos en sillas de rueda y prometieron invertir más de 10 millones de pesos en reparar las banquetas y colocar rampas, éstas no se realizaron con base en las necesidades de las personas con discapacidad.

Algunas se colocaron a mitad de poste. Otras con una pendiente muy marcada que dificulta el subir y bajarlas en sillas de rueda. Algunas más no se colocaron exactamente en la zona peatonal, por lo que los vehículos al detenerse obstruyen la vista y el poder usarlas.

Foto: Eduardo Ortega

Luchan por moverse con libertad

El sueño de poder moverse con libertad por la ciudad no ha muerto y seguirá presente hasta que Irapuato sea una verdadera ciudad incluyente. José Arias compartió que estuvieron platicando con la alcaldesa Lorena Alfaro sobre la problemática que tienen para moverse en el centro de la ciudad. La alcaldesa se comprometió a intervenir las rampas.

En un primer momento, se detectaron 32 rampas mal ubicadas e intransitables, las cuales serán intervenidas por el área de Imagen Urbana, de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Ante ello, ‘los imparables’ realizaron un recorrido con el personal de la dependencia para revisar que las rampas se construyan adecuadamente y, además, señalar otros puntos de conflictos para las personas en sillas de ruedas.

Foto: Eduardo Ortega

Te puede interesar: Escuelas de Irapuato se ven acorraladas por asaltos y amenazas

José Arias, José Guadalupe y Adrián Vázquez mostraron como las nuevas rampas ya tienen una inclinación más accesible para poder moverse, así como rampas en las paradas del SITI (Sistema de Transporte Integral) usado para las personas con discapacidad o adultos mayores, que antes no se tenían y era difícil subirse a los vehículos.

“Es muy importante porque es un beneficio no sólo para nosotros, sino para toda la gente el tener rampas adecuadas son de mucha ayuda poder ser independientes. Nosotros estamos fuertes y sabemos usar la silla de ruedas, pero hay gente que no sabe y hay lugares en donde no pueden subir y si no viene alguien con ellos no se pueden mover”, comentó Ardían, quien hace 13 años se vio obligado a usar sillas de rueda.

Foto: Eduardo Ortega

Confían en más apoyo para discapacitados

José Guadalupe agradeció a las autoridades y a la presidenta municipal haberlos escuchado y atendido a su petición. Confían en que podrán moverse mucho mejor y también serán de utilidad para las personas de la tercera edad.

José Arias compartió que aún falta mucho por hacer en cuestión de movilidad para las personas con discapacidad, las rampas son sólo una parte de ella, ya que también buscaran contar con espacios de estacionamiento aptos para poder abrir las puertas y bajar las sillas de rueda.

Foto: Eduardo Ortega

Foto: Eduardo Ortega

EZM

Lee también:

Rampas para discapacitados en Irapuato Rampas para discapacitados en Irapuato Rampas para discapacitados en Irapuato