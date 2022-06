El regidor declaró que en un informe sobre los ingresos de la Feria de las Fresas quedó claro que fue un mal negocio para el municipio

Nancy Venegas

Irapuato.-La Feria de las Fresas solo fue negocio para el empresario que la organizó, así lo declaró Luis Carlos Manzano Guerrero, regidor de Morena.

El funcionario señaló que se recuperaron menos de 3.5 millones de pesos, de los más de 9 millones de pesos que el municipio destinó para la realización de la máxima fiesta de la ciudad.

Ingresos de la Feria de las Fresas Foto: Nancy Venegas

“El empresario lo que nos está diciendo es que no corrió ningún riesgo, él iba a la segura y nosotros fuimos los que pagamos prácticamente todo. Nuestros niños no tuvieron ni siquiera la oportunidad de que se subieran gratis a los juegos; porque el concepto de que te cobren la entrada es que va incluido los juegos y no te cobraban la entrada y aparte de todo eso tenías que pagar los juegos…No creo que haya sido lo mejor verdad, pues ya está, ya lo hicieron; claro ahí que puede existir alguna responsabilidad, bueno pues eso ya se verá porque son recursos públicos; y bueno normalmente los recursos públicos se tienen que recuperar porque finalmente es una partida presupuestal”, dijo Manzano Guerrero.

Contrataron a empresa de Aguascalientes para logística

Y es que luego de 2 años de que la feria se cancelara a causa de la pandemia de Coronavirus, se retomó el evento. La alcaldesa, Lorena Alfaro, pidió el voto de confianza de los miembros del ayuntamiento para que autorizaran 8 millones de pesos más impuestos para la edición del 2022 de la Feria de las Fresas.

Se conformó una comisión ferial con algunos miembros del cabildo y funcionarios locales; quienes contrataron a una empresa de Aguascalientes para la organización y comercialización de los espacios del evento.

Opacidad en informa sobre ingresos de la feria

En varias ocasiones los regidores de Morena, solicitaron que se les brindara un informe detallado del uso de recursos públicos en la feria. Sin embargo, el regidor declaró que fue hasta la semana pasada les dieron un informe parcial a la Comisión de Hacienda.

Ingresos de la Feria de las Fresas Foto: Nancy Venegas

Este resumen reveló que el empresario que organizó la feria fue el más beneficiado en términos económicos. Manzano Guerrero explicó que se recuperaron menos de 3.5 millones de pesos de los más de 9 millones que las arcas municipales dieron a la empresa encargada de la logística.

Ese dinero fue producto de la renta de espacios comerciales al interior de las naves del Inforum. En ese espacio se colocaron a emprendedores de la Marca Gto e instancias oficiales; las cuales pagaron 1 mil pesos por cada stand, además los impuestos y permisos.

Ingresos de la Feria de las Fresas Foto: Nancy Venegas

“Se nos hace exagerado el gasto, sobre todo por los números que manejan de alrededor de 300 mil personas ingresadas a 50 pesos la entrada, pues son alrededor de 15 millones de pesos, cada stand lo cobraron en 40 mil pesos; pero no nos dijeron cuántos fueron, más el palenque, los permisos para estacionamientos, todo lo dejaron en manos de la empresa. Prácticamente los irapuatenses pusimos 8 millones más IVA y todavía pagamos la entrada, Yo no creo que eso sea correcto no creo que eso sea benéfico para Irapuato”, dijo.

No debe repetirse el sistema, sentencia regidor

Manzano Guerrero consideró que después de este fracaso económico, no debe repetirse el sistema.

“Al empresario de la feria se le pagó para que viniera a ganar dinero, ya le quedó claro al empresario que Irapuato en feria es negocio…Bajo ninguna circunstancia debemos de aportar un solo peso porque la feria es negocio por sí mismo y debemos de estar claros en que los precios no sean tan altos. Porque si bien es cierto que la gente se divirtió; fue una feria que en realidad fue cara en todo lo que se vendía. Y en todos los espectáculos que pudo haber habido salvo el Teatro del Pueblo, que bueno fue para todo mundo, pero pues bueno es lo menos que podíamos hacer”, finalizó el morenista.

MJSP