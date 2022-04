El regidor Luis Carlos Manzano reprochó que se desconoce el saldo de la Feria de las Fresas a un mes de que esta terminó

Nayeli García

Irapuato .- El regidor Luis Carlos Manzano señaló que a casi un mes de que terminó la Feria de las Fresas no han informado cómo se gastaron los 9 millones 200 mil pesos y cuánto recuperó el Municipio. Por ello exigirá la entrega de un informe pormenorizado financiero de los recursos, ya que nunca dijeron que serían a fondo perdido.

Recordó que el pasado 10 de febrero, cuando en sesión de Ayuntamiento pidieron el voto de confianza para destinar el dinero a la realización de la Feria de las Fresas, nunca se precisó que era dinero a fondo perdido. Algo que después la alcaldesa Lorena Alfaro García manifestó en algunos medios de comunicación.

A un mes de su fin, se desconoce el saldo y los pormenores de la Feria de las Fresas Fotos: Eduardo Ortega

“Está asentado en la sesión, de mi parte que se tenía que entregar un informe pormenorizado financiero de los recursos de la feria, incluyendo el dinero que se solicitó; porque en ningún momento se dijo que iba a ser a fondo perdido, se dijo que era para iniciar los anticipos correspondientes”, recordó.

Sin detalles de derrama

El regidor de morena estimó que la feria al menos tuvo un ingreso de 30 millones de pesos, los cuáles no se detallaron en el informe que alegremente presentó la alcaldesa a los medios de comunicación. En este sólo habló de una derrama económica y el ingreso de más de 300 mil personas.

“A mí en lo particular no me cuadran los números, para que se gastaron los 9 millones 200 mil pesos”, puntualizó. Además insistió en que cuando se votó a favor de destinar ese dinero, el Ayuntamiento pensó que ese dinero estaría de regreso en las arcas municipales.

Manzano comentó que se esperará a que termine el mes de abril para que se entregue el informe y de no ser así se pedirá a través de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, ya que señaló que se debe de transparentar en qué se usaron esos recursos.

