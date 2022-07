El Ayuntamiento de la capital tendrá que desistirse de la deuda de Guanajuato, ya que no podrá emplear el recurso

María Espino

Guanajuato.- El diputado local Víctor Manuel Zanella, presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, reiteró que de no concretarse la edificación para el nuevo Museo de las Momias de Guanajuato (MUMO), el Ayuntamiento de la capital tendrá que desistirse de la deuda de Guanajuato, ya que no podrá emplear el recurso para ninguna otra acción.

Explicó que, en caso de que quieran usar la deuda de Guanajuato para otros fines, entonces deberán ingresar nuevamente un proyecto de las acciones que se pretenden financiar. Éste sería sometido a revisión por parte del Congreso, o bien cancelar el actual proceso e iniciar uno nuevo.

No te pierdes: MUMO “no cumple normativas internacionales”, advierte ICOMOS en México

“No pueden ocuparlo para algún otro proyecto que decidan, la propia Ley lo señala. En el caso, por ejemplo, de Guanajuato, solamente podría hacerlo para el Museo de las Momias. En caso dado que no se dé el mueso tendrían que desistirse el Ayuntamiento de cambiar el destino. Ingresar una nueva solicitud donde pudiera usar el monto para que fuera ocupado para otras obras. En el Congreso tendríamos que volver a analizar o simplemente desistirse del proceso actual e iniciar un procedimiento nuevo”, advirtió Zanella.

Foto: archivo

ICOMOS México rechazó el proyecto

Esto luego de que ICOMOS México, organismo perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas para la Unesco, emitió un posicionamiento señalando que dicho proyecto “no cumple con la normatividad y recomendaciones internacionales, sobre la salvaguardia y conservación de sitios patrimonio de la humanidad”.

Cuestionado sobre la aprobación de un crédito para un proyecto inviable, de acuerdo a lo dictaminado por ICOMOS, Zanella dijo que el Congreso evaluó basado en los principios que establece la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera. Aseguró que el municipio de Guanajuato cumplió y “lo que viene después es otro asunto totalmente del municipio”.

Te puede interesar: Titular del INAH en Guanajuato denuncia violencia de género en su contra

Además, indicó que el crédito por 70 millones de pesos que el Ayuntamiento capitalino solicitó no genera réditos en tanto no sea utilizado. Resaltó que, en el caso de la ciudad de Guanajuato, aunque ya lo tenían disponible a la fecha no lo han empleado. También recordó que existe una vigencia para que se emplee el recurso, el cual vence a finales del presente año.