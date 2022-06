Olga Adriana Hernández Flores directora de la oficina del INAH en Guanajuato dijo que Alejandro Navarro ha ejercido violencia en su contra

María Espino

Guanajuato.- Olga Adriana Hernández Flores, directora de la Oficina del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Guanajuato (INAH), considera que es víctima de violencia de género por parte del alcalde Alejandro Navarro Saldaña. Esto por el hecho de ser una mujer al frente del instituto, más que por representar a una institución federal.

Así lo manifestó la funcionaria federal en relación a la “rechifla” que Alejandro Navarro solicitó para quien no permitió la rueda de la fortuna en la Plaza de la Paz; durante un concierto en la Plaza de las Ranas, por las Fiesta de San Juan y Presa de la Olla.

Cuestionada sobre si tomará alguna acción legal sobre el actuar del alcalde que la han hecho sentirse víctima de violencia de género; Olga Hernández se limitó a decir, “todavía no sé qué acciones tomar; pero sí lo he considerado, vamos a ver”.

Lee también: Sí se entregaron los requisitos para el MUMO, revira alcalde al INAH

Olga Adriana Hernández Foto: Archivo

No es la primera vez que se siente vulnerada

Flores declaró que esta no es la primera ocasión que se siente vulnerada por los comentarios de Alejandro Navarro en contra de su persona y de la dependencia que representa. Incluso indicó que ya son por lo menos tres veces que considera la forma de contestar del alcalde como un ataque de género.

“Y sí, no es la primera vez que siento que ha habido como un ataque de género, definitivo sí lo siento. Ya van como dos o tres ocasiones comentarios que hace el señor alcalde pues a la institución que represento. Pero no por ser la institución que represento si no por estar al mando una mujer; así lo he sentido en varias ocasiones que él ha hecho comentarios… Considero que esta manera de responder es como un ataque de genero a mi persona, así lo siento”.

Además, dijo que los comentarios emitidos por parte del edil contra la institución y de ella también tienen que ver con el hecho de que no ha aprobado la solicitud para la edificación del nuevo Museo de las Momias de Guanajuato ( MUMO ). De la cual dijo “al final de cuentas ni siquiera ha cumplido con todo lo que se le ha señalado”.

Debe prevalecer el respeto a las instituciones

Hernández Flores declaró que entiende que, como servidores públicos están expuestos a que algunos funcionarios caigan en este tipo de acciones (ataques). Sin embrago, resaltó que siempre se debe mantener respeto a las instituciones cualquiera que sea.

“No tenemos conocimiento de su educación al final de cuentas. Pienso que debe haber siempre un respeto ante las instituciones, cualquiera que sea. Si esta persona actúa de esta manera pues está mostrando su falta de educación”.

Olga Adriana Hernández Foto: Archivo

Mencionó que el alcalde capitalino no tiene por qué atacarla personalmente ya que ella sólo representa al INAH y tanto a nivel personal como del instituto están en la mejor disposición de dialogar con él. Eso sí, siempre y cuando coincidan las agendas.

“Si esta persona no quiere de alguna manera entablar algún dialogo en el sentido de que quiere expresar lo que siente hacia el instituto, porque no tiene por qué estar atacando a mi persona. Estoy representado a una institución federal; entonces que venga y hablemos. No tengo ningún problema, están las puertas abiertas y bienvenido el señor alcalde cuando guste y que nos podamos poner de acuerdo en la cita”.

INAH no se mete en conflicto del Callejón del Beso

La directora del INAH en Guanajuato dijo que el instituto no tiene competencia para interferir en el conflicto del Callejón del Beso, pues es un tema de uso de suelo. Sin embargo, si colocan la manta huelga nuevamente ahí sí pueden intervenir; ya que interfiere con la visual de este espacio que está dentro de la zona de monumentos.

“Lo que se maneja en cuanto a toldos, pendones, letreros, juegos mecánicos, mesas; todo eso hay un reglamento dentro del municipio que está avalado también por el instituto, que todo lo que vaya dentro de eso entonces nosotros tenemos injerencia y el municipio lo sabe”, acotó la funcionaria federal.

MJSP