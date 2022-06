El alcalde aseguró que sí han entregado los requerimientos al INAH para la construcción del MUMO y que solamente les ponen trabas

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- Navarro Saldaña aseguró que es falso que no han entregado todos los requisitos para el Nuevo Museo de las Momias (MUMO), como lo advirtió la delegada del INAH, Olga Adriana Hernández Flores en una entrevista.

“Hoy leo en algún periódico impreso, en un medio de comunicación, que no hemos entregado el proyecto ¡Híjole! tenemos ahí sellos, firmas, cuando se entregó. La propia Secretaría de Hacienda federal nos sigue poniendo trabas para la inscripción de la deuda; la Secretaría de Gobernación no nos da la autorización para la rifa del vehículo y las motocicletas. Entonces, el que me diga que estoy mal, ¡híjole!, la verdad es que nosotros no estamos mal, hemos hecho las cosas y hemos tenido muchísimas trabas”, resaltó.

Lee también: INAH sigue en espera del proyecto del MUMO; el municipio se cierra al diálogo

Requisitos para el MUMO Foto: Alejandro Sandoval

El presidente municipal comentó que cuando se empieza a desanimar; se acuerda de que ganó la elección con 30 mil votos y que tiene la responsabilidad de resolverle los problemas a los ciudadanos.

‘No quería ofender a nadie’ con chiflido en concierto

Puntualizó que el chiflido que pidió al público en un concierto en la Plaza de las Ranas, la semana pasada no estaba dirigido para alguien en particular.

“No pongan palabras ni chiflidos en mi boca…La idea era el ánimo de la fiesta, nunca en sentido negativo, ni de ofender ni de lastimar ni de denigrar a nadie. Lo que yo sí creo es que cuando nos dicen que no podemos poner la rueda de la fortuna, nada más nos dicen que porque daña la imagen urbana; pero en el audio o la entrevista que me mandan ahí si dice un montón de cosas que en el documento que nos mandan no dice”, aseveró.

El presidente municipal dijo estar totalmente convencido de que la rueda de la fortuna que pusieron en la Plaza de la Paz era un bien para Guanajuato. Además dijo que las imágenes del juego mecánico circulan en muchos medios “ya lo bailado ya nadie nos lo quita, las postales de Guanajuato ya nadie nos las quita, esas ya están en todo México y llaman la atención”.

Requisitos para el MUMO Foto: archivo

“Escuché varias entrevistas, allá donde algunos ya eran expertos en el tema de ingeniería estructural y en los temas de Protección Civil cuando la verdad es que no. Para ponerla ahí le pedimos su opinión a un ingeniero estructurista, que nos diera su punto de vista…No podemos opinar de lo que no sabemos; aunque creamos que podamos saber todo, porque luego llega uno a estos puestos y uno cree que sabe todo”, declaró el primer edil.

Ve retroceso con permisos del Gobierno Federal

El alcalde Navarro que es un despropósito algunas cosas que les obliga a hacer el gobierno federal y que antes no pasaba. Incluso dijo que pedirá permiso para colocar la pista de hielo que desde hace años se instala en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas.

Requisitos para el MUMO Foto: archivo

“Yo me preguntaría, incluso voy a pedir el permiso, la factibilidad o lo que se requiera para la instalación de la pista de hielo en diciembre, porque a mí sí me gustaría que la gente de la comunidad, los niños, de las primarias, y todos los guanajuatenses pudieran disfrutar de una pista de hielo. Ahora no sé cuál será el mecanismo para la instalación de la pista…Hoy las cosas son diferentes, yo veo un retroceso. Creo que en las administraciones de gobierno tenemos que resolver y no poner tantos trámites; sino la gente se acaba cansando”, dijo el presidente.

MJSP