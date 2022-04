Durante la sesión del pleno, la legisladora Dessire Ángel Rocha expuso que la iniciativa no establece un monto de específico

Guanajuato.- La diputada de Movimiento Ciudadano, Dessire Ángel Rocha, presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Egresos del Poder Ejecutivo para que se destine una partida presupuestales que atienda los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Esto luego de que el Congreso del Estado decidió no acatar la sentencia emitida por un juez de Distrito a favor de la asociación civil Amicus, la cual interpuso un recurso de amparo contra el Legislativo por haber excluido a las personas de dicha comunidad de las asignaciones presupuestales en las dependencias centralizadas y descentralizadas del gobierno del Estado.

No hay monto específico, aclara

Durante la sesión del pleno, la legisladora Dessire Ángel Rocha expuso que la iniciativa – que también está firmada por la fracción de Morena, los diputados del Verde Ecologista y la diputada del PRI, Yulma Rocha Aguilar –no establece un monto de específico. No obstante, manifestó que en el momento del análisis de la propuesta, esto no puede ser usado por la mayoría panista como una justificación de que la iniciativa carece de técnica legislativa.

Dijo que lo que se busca con la propuesta es que se adicionen artículos que hagan visible el presupuesto transversal destinado a programas, procesos y proyectos orientados a cerrar la brecha de desigualdad en el ejercicio de respeto de la citada comunidad. Además, que la iniciativa no obstruye el proceso jurisdiccional que está en desarrollo.

“Lo que está en juego en esta iniciativa no solo es un asunto de pesos y centavos. Se trata primordialmente de un tema de derechos humanos y por lo tanto es un tema de Estado”.

Vamos a llegar a la vanguardia legislativa, asegura

Sobre el recurso de revisión que presentó el Congreso del Estado al amparo otorgado a Amicus A.C, la legisladora de MC, señaló que:

“Es falso que la única opción de este Congreso fuera combatir la resolución jurisdiccional. Es falso que no hacerlo implicaría responsabilidades administrativas para los servidores públicos encargados de atenderlo. No estamos hablando de un juicio cualquiera, no es un pagaré, ni una responsabilidad administrativa, ni un daño patrimonial al poder legislativo. Se trata del reconocimiento de derechos de personas históricamente excluidas”.

“¿En serio vamos a esperar a una resolución judicial para ser pro- derechos. Vamos a llegar a la vanguardia legislativa por Poder Judicial y no por un convencimiento real de que la ruta para erradicar la discriminación es la voluntad política”, concluyó.