Guanajuato .- El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Luis Ernesto Ayala Torres, y el diputado del PRI, Alejandro Arias Ávila respaldaron la decisión de interponer un recurso de revisión del amparo concedido a la Asociación Civil Amicus. Esto para que se destine presupuesto a la comunidad LGBTIQ+ para la implementación de programas y proyectos.

El diputado del PVEM, Gerardo Fernández González, señaló que aunque esta acción es una obligación de la Dirección Jurídica del Congreso, solicitará llegar a un acuerdo político. Consideró que lo más sencillo en el tema es dar cumplimiento a la sentencia emitida por un juez de Distrito.

Buscará acuerdos para acatar sentencia

El lunes, el secretario general del Congreso del Estado, Christian Cruz Villegas, informó que desde la Dirección General Jurídica se tomó la decisión de interponer dicho recurso de revisión. Esto para que los criterios de la sentencia quedaran claros y no se dé lugar a interpretaciones. Es decir, que se aclare cuáles son los derechos violentados y cuál es la instrucción que se da al Congreso.

Al respecto, el diputado verde ecologista señaló que de no interponer el recurso de revisión, el titular del área jurídica estaría incurriendo en una falta. Sin embargo, se pronunció por la posibilidad de llegar a un acuerdo político al interior de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

“Lo que vamos a pedir o por lo menos yo lo voy a hacer en la próxima sesión de la Junta de Gobierno. Con un acuerdo político podamos dar el trámite de que estamos de acuerdo. La realidad es que lo más sencillo que podemos hacer es dar cumplimiento a esta sentencia. Aceptar que hubo un error por parte de la mayoría, aunque no lo quieran poner así”.

No habrá acuerdo

En breve entrevista, Luis Ernesto Ayala Torres, descartó que se pueda llegar a un acuerdo para que, en su caso, el Congreso del Estado se desista del recurso de revisión interpuesto. Por el contrario, afirmó que se debe esperar la resolución que se dé al mismo.

Respecto al reclamo que hizo la diputada de Movimiento Ciudadano, Dessiré Ángel Flores luego de que dicha sentencia no les fue notificada en Junta de Gobierno, Ayala manifestó que “son cientos” los amparos que hay en contra de normas aprobadas.

“Eso no quiere decir que no se lleve el proceso, la Junta de Gobierno no tiene por qué estar recibiendo los amparos, hay un área jurídica que los lleva”, señaló.

No se prejuzga el derecho de la comunidad LGBTI: Arias

Por su parte, el diputado del PRI, Alejandro Arias Ávila también señaló que la Dirección Jurídica tiene la obligación por ley de defender los derechos del Congreso local, para que un juzgado de circuito establezca si tiene o no la razón quien resolvió en primera instancia. Una vez que sea cosa juzgada tendrá que acatarse la decisión en el sentido que sea, ya sea a favor o no de los quejosos.

Arias afirmó que con el recurso de revisión no se está prejuzgando el derecho que tienen los integrantes de la comunidad LGBTIQ+ de ejercer sus derechos.

“Si tienen razón, entonces será un antecedente importante que se ratificara ese mandato en primera instancia y luego de Circuito si fuera el caso. Habla de establecer programas y proyectos al Congreso, que cree programas y le ponga lana a un caso específico. La verdad es que yo tengo mis dudas que el Congreso tenga esos alcances, pero si es un mandato judicial ya en cosa juzgada, tendrá que hacerlo y buscar cómo hacerlo”, mencionó.