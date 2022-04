Diputados presentarán una iniciativa de modificación a la Ley de Egresos para tratar el tema que seguirá su proceso parlamentario

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local no llegó a un acuerdo político para acatar la resolución del amparo concedido a la organización civil Amicus para que se destinara una partida presupuestal a programas para la comunidad LGBTIQ.

Por ello, los diputados del PVEM, de Morena, la legisladora de Movimiento Ciudadano y Yulma Rocha Aguilar del PRI presentarán una iniciativa de reforma a la Ley de Egresos del Ejecutivo. Esto para que se destine recursos para atender las necesidades de las personas de la diversidad sexual.

Esto luego de que el Congreso del Estado presentó un recurso de revisión al amparo concedido a dicha organización civil por un juez de Distrito.

Buscaron llegar a un acuerdo

Al concluir la reunión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el diputado del PRI, Alejandro Arias Ávila señaló aunque no se llegó al acuerdo político. Lo que sí se comentó en que “nos queda claro que no se prejuzga sobre el derecho de la comunidad que está corriendo un proceso legal”. Mañana un grupo de diputados presentarán una iniciativa de modificación a la Ley de Egresos para tratar el tema. Éste seguirá su proceso parlamentario al igual que el litigio.

El legislador mencionó que, una vez que estos instrumentos concluyan y en el caso en el proceso que sigue el amparo, se ratifique la resolución a favor de Amicus A.C, el Congreso tendrá que atender lo que están solicitando.

“Había compañeros que pretendían un acuerdo político para poder acatar la resolución en primera instancia. La contraparte hablaba de que se estaba imposibilitado legalmente porque se interferiría en el juicio legal que está vigente”.

Foto: Especial

Fue el Grupo Parlamentario del PAN y tres de los cuatro diputados del PRI quienes no aceptaron llegar a un acuerdo político.

El presidente de la Junta de Gobierno y diputado del PAN dijo que esto no quiere decir que se esté en desacuerdo.

“Hubo la opinión desde los puntos de vista jurídico y técnico. Puntualizando que en un momento dado que se hubiera actuado de manera diferente, hubiéramos nosotros cometido una irregularidad.

Ahora sí, tendrá que informar

No obstante, luego de que Dessiré Ángel Rocha reclamara que el secretario general del Congreso, Christian Cruz Villegas, no informó del asunto a la Junta de Gobierno y de que éste señaló que no estaba obligado a hacerlo, los integrantes de la Junta de Gobierno acordaron que cada mes, se les deberá informar sobre la totalidad de amparos que hay en contra de normas aprobadas por el Congreso.

Arias refirió que actualmente hay mil 329 amparos por lo que cada mes se deberá conocer en qué estatus se encuentran estos y si se interpusieron nuevos, independientemente de que esta información se entrega a cada comisión que le compete.

Reprocha postura de negación de derechos

El presidente de Amicus A.C, Juan Pablo Delgado reiteró que el que el Congreso haya interpuesto dicho recurso de revisión, reitera la postura de negación de derechos que caracteriza al Legislativo.

“Al presentar un recurso de revisión, nada más nos confirma lo que ya sabíamos, por qué organizamos la rueda de prensa el viernes aún y cuando la sentencia no estaba en firme, porque aspirábamos a que les podíamos hacer reflexionar que no era lo correcto presentar el recurso de revisión, pero esa es la postura de Acción Nacional”.

Dijo que con los argumentos dados por los legisladores del PAN y PRI solo buscan convencer a la población de que están haciendo lo correcto, sin embargo ello no es así.