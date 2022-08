Los docentes afectados llevan años en juicio por despido injustificado en la UG y acusan que la institución prefiere pagar multas que cumplirles

Carolina Esqueda

León.- Un grupo de 36 ex docentes de la unidad de Idiomas de la Universidad de Guanajuato (UG), que inició una demanda contra la institución en 2018 por simulación de relaciones laborales, acusó a la institución de despidos injustificados y de dilatar el pago del laudo resuelto a su favor desde hace 2 años.

La situación la dieron a conocer algunos de los afectados. Estos convocaron a una rueda de prensa al exterior de la escuela ubicada sobre Barrio Arriba. Ahí acusaron a la UG de preferir el pago de multas por incumplir con la presentación de un informe requerido para establecer los montos de las liquidaciones obligadas por el juicio, en un intento por desgastarlos.

“Estamos en un juicio, se llama de incidente para la resolución de la liquidación. La Universidad ofreció una prueba de parte de su departamento de Recursos Humanos y a la fecha no ha entregado. Eso ha resultado en multas y eso hace que el juicio se vaya retrasando” dijo Sergio Barbosa Macías, quien fungía como coordinador de la unidad.

Los denunciantes aseguraron que dos años después de poner las primeras dos demandas contra la UG por simular sus contrataciones por honorarios, pese a contar con horarios establecidos y las mismas obligaciones que cualquier trabajador de base, la institución optó por el despido injustificado de 31 de los demandantes, en enero de 2020. Estos tenían entre 4 y hasta 20 años impartiendo clases.

Despidos no se debieron a la pandemia

Los afectados aseguraron que los despidos no estuvieron influidos por la pandemia. Esto ya que, señalaron, la suspensión de actividades ocurrió hasta abril, cuando la unidad ya lidiaba con un retraso en el inicio de sus cursos y con la reducción de la matrícula de estudiantes, e incluso de la oferta de idiomas, a causa de los recortes.

“Yo era el coordinador, a mí sí vino una persona de Recursos Humanos y me dijo ‘ya no puedes trabajar aquí’. Y al ser yo coordinador estaba a cargo del resto, y al yo ya no existir, a ellos no les renuevan el contrato, ni siquiera los contactaron” narró Sergio.

“De hecho cuando tuvimos los últimos grupos, eran casi 2 mil y tantos alumnos. Y en la pandemia solamente pudieron inscribir menos de mil por la misma falta de maestros que había, porque ya no nos contrataron a todos, éramos casi 60”. Así lo señaló Alejandro Rodríguez, quien se desempeñaba como maestro de inglés al momento de su despido.

Una demanda pendiente y sin acercamiento de la UG

Las dos primeras demandas laborales contra la UG se resolvieron a favor del grupo el 2 de julio de 2020. Ellas obligaban a la institución a reconocerles como docentes con todos los derechos establecidos por el Contrato Colectivo de Trabajo, así como al pago de todas sus aportaciones de seguridad social. Pero la tercera interpuesta por los despidos injustificados sigue pendiente de resolución, debido a que la universidad también ha retrasado la entrega de otro informe de Recursos Humanos para refutarlo.

Aunque de manera oficial no ha habido ningún acercamiento de parte de la UG, ni intentos de conciliación, la institución hizo el intento de impugnar las sentencias laborales y perdió. Mientras tanto, a los demandantes les informaron desde un principio que la universidad no contaba con recursos para cubrirles sus demandas.

“Hubo una sesión de careo, que es lo que procede por protocolo. La intención de esta reunión es que la Universidad pudiera hacer su ofrecimiento para conciliar la situación. Nos presentamos casi la totalidad y después de una hora de reunión no hubo ningún ofrecimiento, solamente se nos dijo que la Universidad no cuenta con los recursos. Fue casi como un intento de llevarnos a desistir de la demanda. De ahí en más no ha habido ningún intento de acercamiento” dijo al respecto Salvador Ramírez, quien también impartía clases de inglés.

