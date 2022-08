La directora Esther Medina desmintió el supuesto despido masivo en Cecyte que advertía la secretaria general del sindicato de Trabajadores

Irapuato.- La directora general Esther Medina Reviro desmintió el supuesto despido masivo en Cecyte de 200 profesores que se advertía durante junio. Aseguró que tampoco eran profesores, sino personal general que representaba un ‘desvío de recursos’ que advertían fiscalizadores de Guanajuato.

“Ni son 200 ni eran maestros, era personal general, que había de los que tenían secundaria hasta los que tenían licenciatura. Hace muchos años por una situación sindical solicitaron espacios para estas personas. No me tocó a mí, pero que finalmente era una irregularidad al sistema educativo del Cecyte”, explicó.

A principios de junio, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Trabajadores y Empleados del Servicio del Cecyte Guanajuato, Hortensia Granados Ávila, denunció que habían despedido a 200 empleados del Cecyte.

Según denunciaba, algunos de ellos eran docentes de educación física y habían sido relevados de sus labores de forma injustificada.

“Lamentablemente nadie queremos eso para la gente, para las personas. Pero a veces hay irregularidades que en Guanajuato tienen tintes de desvío de recursos. Este caso era de desvío de recursos porque venía de gente que no eran maestros con plazas de maestros. En su momento se ocuparon para otras actividades y por supuesto que es una irregularidad. Por supuesto que el señor gobernador nos ha pedido la regularidad del manejo de los recursos”, puntualizó.

Sobre supuesto despido masivo en Cecyte

Esther Angélica Medina precisó que el Cecyte tiene que ‘apegarse a las normas’ que regulan a la educación media superior. En estas se pide un perfil para ser maestros, “pero las personas que ocupaban 41 plazas —no 200— no eran docentes. Estaban cobrando y ocupando plazas de docentes”.

Con ellas “se tenían conflictos”, dijo, al momento de las evaluaciones y demás. Pues, explicó que había incluso unas personas registradas como ‘maestros de natación’ cuando en ninguno de los 56 planteles se tiene una alberca. Además, otra persona se encargaba del taller de elaboración de piñatas.

“Representaban una irregularidad y ¿qué pasaba? Ya teníamos muchos años con observaciones de auditorías, fiscalizadores. En estas nos recomendaban que ya hiciéramos algo”, señaló.

Detalló que hace diez años fueron 49 trabajadores los que entraron al Cecyte por presión del sindicato. Sólo ocho de ellos siguieron estudiando y preparándose para convertirse realmente en maestros y cumplir la currícula. (…) Ahora ya son maestros que no perdieron su plaza y seguirán trabajando.

Sin embargo, del resto, los 41 que quedaron no lo hicieron y los liquidaron de manera justa o, incluso —consideró—, con una liquidación mayor.

La directora del Cecyte puntualizó que 36 de los trabajadores despedidos firmaron sin ningún inconveniente. Cinco de ellos no lo hicieron porque tienen la esperanza de ser reincorporados a sus plazas. Sin embargo, adelantó que no va a suceder porque no cumplen el perfil de docente requerido en el Cecyte. Aun siendo maestros de educación física, en donde próximamente apoyará la CODE en ese tema.

