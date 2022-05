Legisladores han acusado la falta de una postura clara y de información estatal sobre la desaparición de los niños guatemaltecos

León.- Mientras la secretaria de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo, aseguró que la Comisión Estatal de Búsqueda intervino en el caso de los siete niños guatemaltecos desaparecidos inmediatamente tras la denuncia ante la Fiscalía; diputados reprochan la falta de una postura clara y de información estatal del caso.

Libia Denisse informó que el protocolo se activó a petición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niñas, Niños y Adolescentes (PEPPNA) la cual también notificó a la Embajada de Guatemala en México para localizar a sus familiares. Por otro lado apuntó que ya se trabaja en mejorar los protocolos de atención a menores migrantes.

“Cuando me preguntaban a mí, no tenía en ese momento la información. Sin embargo, se había hecho ya contacto con la Comisión de Búsqueda y se habían emprendido ya las alertas de acuerdo al protocolo homologado. Fue PEPPNA quien hace esta notificación a la Fiscalía y se emite la alerta Amber en el caso de los menores” aseguró la secretaria de Gobierno al respecto.

La desaparición de los niños guatemaltecos

Desde el 15 de mayo se activaron las primeras cinco alertas Amber para dar con el paradero de Anibal Bolxol Selvin, Leónidas Cucxol Gerson, Euer Calixto Pan Ical, la adolescente Meuriyen Etzi Sebastián Velázquez, todos de 17 años de edad; y Juan Ramiro López Díaz, de 12 años, quienes escaparon de la casa hogar Ciudad del Niño Don Bosco.

El 17 de mayo se activaron otras dos alertas, correspondientes a Marvin Isaías Hernández Sales de 16 años, y Julio Ramón Alonso de 17 años, quienes también escaparon de la misma institución.

Los siete formaron parte de un grupo de 28 menores de edad entregados por el Instituto Nacional de Migración (INM) al PEPPNA, luego de ser detenidos en su tránsito hacia la frontera con Estados Unidos de América para intentar el cruce por tierra.

Reconoce deficiencias en protocolos

Libia Denisse García reconoció que el fenómeno migratorio ha producido ese tipo de situaciones en todo el país, asegurando que ya se trabaja con el INM para mejorar los protocolos de atención hacia menores en tránsito.

“Estamos trabajando, ahora estamos en mayor coordinación con el Instituto Nacional de Migración, porque no siempre nos reportaban la llegada de estos grupos y ellos mismos los desplazaban. En ocasiones incluso nada más hacían un registro y los dejaban con un libre tránsito por el estado y no es la intención de las personas migrantes quedarse en Guanajuato, sino transitar hacia la frontera. Tenemos que reforzar los mecanismos de colaboración y brindar todas las herramientas para que también en este paso por nuestra entidad no se vulneren sus derechos” dijo.

Según la secretaria de Gobierno, los protocolos de búsqueda de los menores incluyen una alerta en los estados vecinos y en las ciudades fronterizas con los EUA, hacia donde el grupo pretendía llegar.

Preocupa falta de postura clara

El diputado local del PVEM, Gerardo Fernández González, afirmó que preocupa que no exista una postura clara de las autoridades correspondientes en torno a la desaparición de los niños guatemaltecos, pues pareciera que esto se debe a que no son mexicanos.

“Simplemente pareciera ser que no son mexicanos estos niños, entonces el derecho y la protección no solamente persiguen la nacionalidad, lo que estamos buscando es proteger y cuidar la vida de las personas independientemente de su origen o lugar de nacimiento; entonces es un tema que consterna y nos preocupa”, señaló el legislador verde ecologista.

Gerardo Fernández señaló que la tardanza de las autoridades para atender estas desapariciones, reafirmar la exigencia de colectivos y familiares de personas desaparecidas, que en Guanajuato existe una deuda. “Ya se está llegando a las 23 mil personas desaparecidas. Entonces, sin duda, si esto no nos alerta, algo está mal”.

Dijo que buscaría un acercamiento formal con el gobierno del Estado para conocer en qué estatus se encuentra el caso, “para que se le dé seguimiento y protección, porque cuando el estado no es seguro para los infantes, no es seguro para nadie”.

Investigación de oficio

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, David Martínez Mendizábal reprochó que, en torno al tema, no hay información precisa por parte del Estado y que no existe una actuación institucional adecuada.

El legislador de Morena manifestó que el caso amerita una investigación de oficio por de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Habría que preguntar a los responsables, cuál es la información que se necesita para documentar el caso, porque entiendo que es una investigación en donde no está muy claro a dónde fueron, cómo estuvieron y su destino; lo que implica una investigación de oficio por parte de la Fiscalía, es decir, ya tienen información, ya se ha hecho público el caso y entonces le toca a la Fiscalía averiguar cuál es el destino de estos niños”, dijo.

