El Cónsul del país vecino denunció la PEPNNA no puede deslindarse de su responsabilidad por los niños guatemaltecos perdidos

León.- A los siete menores de origen guatemalteco extraviados en León los clasifican como “niños no acompañados”, porque viajan sin la protección de sus padres.

Además, junto con ellos rescataron otros 20 niños guatemaltecos quienes presuntamente también eran guiados por un traficante de personas. Así lo informó el Cónsul de Guatemala en la zona Bajío, Héctor Sipac.

El cónsul explicó a Correo que, el pasado jueves 12 de mayo, el Instituto Nacional de Migración (INM) les notificó sobre el rescate de 27 menores de edad y tres adultos de origen guatemalteco; éstos últimos conforman una familia.

“Es el primer rescate con migración de varios niños porque la verdad en el estado de Guanajuato no se había dado; sí en otros estados, sí de la misma manera. Son niños que no van acompañados, que no van con ningún familiar y que van de manera irregular para Estados Unidos”, explicó.

Niños guatemaltecos perdidos

De inmediato se activaron los protocolos de actuación, incluyendo la intervención de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (PEPNNA) que envió a los menores a diferentes Centros de Asistencia Social (CAS). Ahí inician un proceso de restitución de derechos para luego repatriarlos. Hoy esta instancia informó que ya se dictaron medidas de protección urgentes para los 27 menores y uno más de Honduras.

Así, a los menores Anibal, Leónidas, Euer Calixto, Meuriyen Etzi, Juan Ramiro, Marvin y Julio, los llevaron al albergue Ciudad Niño Don Bosco. Pero, entre el lunes y miércoles de esta semana, abandonaron este lugar por su cuenta y ahora se desconoce su paradero.

La responsabilidad es de la PEPNNA

Héctor Sipac explicó que, al conocer de las desapariciones de los menores, solicitaron a la PEPNNA que realizara las denuncias correspondientes para emitir todas las alertas de búsqueda. “Que se abra la carpeta de investigación y saber los motivos por el cual los niños abandonaron el lugar para saber si hubo alguna complicidad de alguien (…)”.

“La ley establece que los niños están a la disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, es por ello que tienen que elaborar la restitución de derechos para conocer qué le compete al niño; aunque el Instituto de Migración los haya rescatado es la PEPNNA la que tiene que hacer estas denuncias correspondientes porque ellos los tienen bajo su resguardo y es su responsabilidad”, pues aseguró que no solo se trata de decir “ya se fueron”.

Trata: riesgo constante

“Los niños los agarraron en grupo porque los venían traficando, un traficante de personas que los viene guiando de cómo tienen que continuar los viajes. Obviamente es el trabajo de estos grupos, de la delincuencia organizada que los traen ya desde la frontera y les dicen lo que tienen que hacer y qué no tienen que hacer. En este caso fue la primera detención masiva por Migración en Guanajuato”, mencionó.

Mencionó que estos operan con diferentes formas de traslado ya sea en camiones, taxis, Uber; además los aseguran en moteles o casas de seguridad. Y en el caso de estos siete menores desconocen si su familia ya está enterada de que nos los encuentran.

