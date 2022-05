Tras la supuesta desaparición del ex Secrerio de Ayuntamiento, se cuestionó si todos los desaparecidos en Guanajuato capital reciben igual atención

María Espino

Guanajuato.- Samuel Ugalde García, Secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, aseveró que a todos los ciudadanos que han sido reportados por desaparición y a sus familias se les da una atención por igual sin importar que persona se trate. Esto, de acuerdo a la competencia de la autoridad municipal de la ciudad de Guanajuato.

Sin embrago, Samuel Ugalde comentó que en el caso de Héctor Corona León, ex Secretario de Ayuntamiento de la Ciudad de Guanajuato, reportado como desaparecido desde la tarde del pasado 10 de mayo, se actuó “tratándose de la persona pública”.

Se hizo referencia en particular al caso del taxista ejecutivo Aarón Andrés, reportado como no localizado desde la madrugada del 28 de febrero de este año; de acuerdo a los familiares del joven, aunque solicitaron ayuda a la autoridad de seguridad local, no la obtuvieron. Aseguraron que les dijeron que eso no era de su competencia y estaba en manos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

“Más allá de que haya una denuncia en estos casos (desapariciones locales) y que haya inclusive una ficha en la Comisión Estatal de Búsqueda, que ya presentaron la denuncia respectiva se sigue haciendo la búsqueda. Nosotros nos han solicitado sobre todo videos, nos han solicitado información y la proporcionamos a Fiscalía”.

“Todos tienen peso”

Indicó que como parte de la actividad de la Célula de Búsqueda de la SSC se busca establecer contacto con alguno de los familiares de los desaparecidos y en dado momento, si los familiares acceden, desde ahí se genera la activación; se genera un tipo de folio en el 911 con ello se notifica al C5 y de ahí a la Comisión Estatal de Búsqueda y de ser necesario acudir hasta la autoridad federal.

“Entiendo la connotación de la persona, del ex Secretario y todo eso del Ayuntamiento y por eso también a lo mejor por eso también ese tipo de situaciones, pero si trabajamos en varios temas”.

Cuestionado sobre si un factor de peso fue el hecho de que se trataba del ex Secretario del Ayuntamiento Héctor Corona, Samuel Ugalde aseveró que “todos tienen peso, todos y todas”.

Inclusive ejemplificó que la madrugada de este jueves tuvieron el reporte de un menor no localizado y dieron apoyo en la búsqueda aunque horas más tarde el joven regresó a su domicilio. “No le preguntamos cómo se llaman tus papás”, pues dijo son situaciones en las que se trata de ser empáticos con los familiares en general.

Cámaras de Video-Vigilancia operan al 100%

Samuel Ugalde aseveró que el total de cámaras de video-vigilancia del C4 están funcionando y que, si acaso, algunas se cambian. Pero dijo que siempre han funcionado todas. Además aseguró que a las cámaras del C-4 se han sumado algunas cámaras de particulares.

“Siempre han funcionado. Algunas obviamente se hacen sus cambios y otras no necesariamente están vigilando un punto, son movibles como ya lo hacía en una explicación (…) algunas que siempre por mantenimiento van a estar, alrededor de diez cámaras, en reparación o pueden ser cambio, también el tiempo de uso (…) tanto las que tenemos del Estado como las que tenemos del municipio si se han estado trabajando”.

Sin embargo, cabe recordar que apenas en marzo, tras la muerte del pequeño Iker y su mamá, atropellados por un camión al cruzar la calle a un costado de la Glorieta Unesco; se notificó que no había pruebas suficientes para fincar responsabilidades debido a que las cámaras del C-4 que ahí están instaladas no servían. Incluso esta situación, los familiares solicitaron, a través de redes sociales, que testigos presenciales dieran su declaración.

Incluso Alejandro Navarro Saldaña, Alcalde capitalino, días después del fatal accidente, reconoció que había varias cámaras del C-4 que no funcionaban e indicó que las reemplazarían.

Por faltas administrativas harían labor social

Las personas que sean aseguradas por falta administrativa podrían terminar haciendo labor social, esto una vez que entre en vigor el programa Justicia Cívica.

Samuel Ugalde García explicó que se trata de un modelo nacional de Justicia Cívica, la cual no es novedad a nivel local, pues resaltó que ya se ha trabajado en la conformación de grupos de la Secretaria desde un juez calificador, criminólogo y psicólogo.

Ugalde resaltó que ciudades como Irapuato y León ya trabajan en este modelo de Justicia Cívica. Con estos municipios ya han establecido contacto para compartir experiencias en el tema. Además, a nivel local apuntó trabajan en elaborar el respectivo reglamento para poder aplicar este modelo y determinar si los infractores ameritan hacer servicio a la comunidad, amonestación o, integrarse a un Centro de Rehabilitación.

“Por ejemplo en un operativo alcoholímetro, (que la persona) sea asegurada y sobre todo protegida; llevada ante un Juez Cívico, no precisamente tendría que ser una sanción administrativa, podría ser un trabajo a la comunidad sobre todo en trabajo especial en cuestión de criminología multidisciplinario. Atender así la raíz del problema y posiblemente ir con otras instancias para erradicar ese tipo de conductas. A lo mejor una cuestión de lesiones que no amerite una situación mayor. Es decir más cercanos a la comunidad”, explicó Ugalde.

Finalmente comentó que para implementar la Justicia Cívica en Guanajuato capital se debe adecuar un área especial y contar con todas las herramientas necesarias. Por ello prevé que entre en vigor para el 2023.

Cabe señalar que el Consejo Metropolitano de Justicia Cívica ofreció un conversatorio en Guanajuato capital al que asistió personal de la SSC, entre los que destacan el titular, Samuel Ugalde, el subsecretario Operativo, Alejandro Camacho, el comisario Mauricio Vázquez, además de comandantes y personal administrativo.

