Familiares en redes sociales exhortan a testigos del accidente de Iker y su mamá a presentarse y testificar del hecho

María Espino

Guanajuato.- Familiares de Maria de Jesús ‘N’ y del pequeño Iker Santiago, ambos fallecidos durante el accidente registrado la mañana del lunes por el Cantador, solicitan ayuda de testigos de los hechos para que declaren lo que vieron durante este desafortunado hecho, pues señalan que no hay pruebas suficientes, ya que las cámaras de video vigilancia instaladas en la zona no sirven.

Por lo tanto, de lo sucedido la mañana del pasado lunes, durante y después del fatal accidente vial, nada quedó grabado y por ello los familiares exhortan, a través de redes sociales, a los pasajeros que iban en el camión implicado en el hecho, así como a las personas que por alguna situación se encontraba en el lugar al momento del percance a que se acerquen al Ministerio Público a declarar.

“Si no hay testigos presenciales que declaren, la persona responsable puede ser dejado en libertad ya que el ministerio argumenta que no existen pruebas suficientes. Y esto no debe quedar así (…) que la gente se tiente el corazón y no se quede callada. En verdad esto no se lo deseo a nadie. Somos madres, tenemos familia; por favor ayúdenos”, escribió la usuaria de Facebook RZ Maira.

Con la frase “Justicia por Santiago, su mami Mari y bebesito” familiares de los fallecidos solicitan la ayuda de la población para esclarecer el suceso y abonar a que se haga justicia; ya que, sin las grabaciones que se esperaba obtener de las cámaras de video-vigilancia ahí instaladas, no hay pruebas suficientes.

Las personas que deseen ayudar con alguna donación a los familiares de Iker y su mamá Maria de los Ángeles pueden hacer aportaciones al número de tarjeta 4152 3136 1291 0575; datos difundidos por Gerónimo Yebra quien es conocido en la capital por su labor altruista para ayudar a la gente que lo necesita.

Fiscalía investiga

La Fiscalía General del Estado (FGEG) informó que hay en curso una investigación para deslindar responsabilidades por este desafortunado hecho en el que perdieron la vida un menor de edad y una mujer embarazada.

De acuerdo con el parte oficial de la Fiscalía:

Se tiene conocimiento por llamada recibida ayer aproximadamente a las 08:30 horas, de hechos de tránsito. Seguridad Pública Municipal informa de dos personas fallecidas, una mujer embarazada y un menor de edad, quienes fueron atropellados por un camión urbano en la calle El Cantador de la zona centro. Al arribar al lugar, elementos de la AIC confirman el reporte, proceden a procesar la escena y al término ordenan el levantamiento de los cuerpos de quienes fueron identificados como María de Jesús de 32 años y un menor de edad. La Fiscalía General del Estado tiene en curso una investigación para deslindar responsabilidades en estos hechos.

