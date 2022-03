La mamá de Aarón Ahedo denuncia desesperada el abandono de las autoridades ante la desaparición de su hijo

Guanajuato.- La mamá de Aarón Andrés Ahedo Gutiérrez, desaparecido desde el lunes 28 de febrero, dijo temer por su vida. Denunció, además, el abandono de las autoridades del Gobierno estatal, de Guanajuato capital y la Fiscalía del Estado de Guanajuato (FGE) para hallar a su hijo. Él cumple este lunes una semana sin volver a casa.

En el video que la señora Grace Salazar Gutiérrez hizo en vivo este sábado acusó ella y su familia ha tenido que averiguar y conseguir información. Tales datos, aseveró, los proporcionaron a la FGE, sobre quienes denunció no han informado avance alguno.

“A todo Guanajuato, espero que esta trasmisión pueda ayudarme, ya que no tengo mucho apoyo por parte de las autoridades. Me veo en esta necesidad porque posiblemente sea incluso la última vez que a mí… (…) En este momento yo sé que mi vida está en riesgo porque, repito, estoy sola, no hay ninguna policía, no hay ningún Agente, no hay nadie. A mí me dicen: en esa puerta tienen a su hijo y estoy sola buscando la dirección que me acaban de decir. Estoy sola sin ningún apoyo de las autoridades porque me lo han negado”.

Incluso, la señora Grace apuntó que tampoco conocen la carpeta de investigación sobre el caso de su hijo. Estos, documentos a los que dijo tener derecho de contar con una copia, como madre de la víctima. Y cuestionó: “¿en dónde estás Navarro?, ¿dónde estás Sinhue?”

Asimismo, clamó por ayuda del Gobierno federal señalando que su hijo lleva ya una semana desaparecido “y no hay avance”.

“¿Les parece justo?”

La mamá de Aarón Ahedo lo busca desde hace una semana

Además, en el video menciona que recibió información del lugar en el que, supuestamente, tendrían a su hijo. Por ello, aseguró que buscó a agentes ministeriales de la FGE, Ángel Ochoa y Viridiana López, a quienes les dio el dato. En su angustia de madre, solicitó apoyo para acudir al lugar pero, aseguró, se negaron argumentando que “no pueden apoyarme más”. Pero además excusaron que “ella estaba en todo su derecho de ir”, por lo que responsabilizó a las autoridades de cualquier cosa que le llegue a pasar.

“¿Realmente les parece justo que sea yo, la mamá de Aarón Andrés Ahedo, quien esté buscando información y la pase a la ministerial, a la Fiscalía? ¿Realmente creen ustedes eso justo? Yo ya les di el dato y ahorita les estoy diciendo que recibí una notificación de una dirección en donde me dicen que tienen a mi hijo. Estoy en este momento acudiendo a ello a que me apoyen y como bien ven, estoy sola. (…) En este momento estoy temblando y tengo miedo, pero mi vida ya no me importa. Quiero salvar a mi hijo y saber si realmente está en ese lugar”.

Grace apuntó el viernes los agentes mencionaron que necesitan “cualquier dato y cualquier pista” para localizar a Aarón. Sin embrago, apuntó que el mismo viernes alguien les proporcionó una dirección en donde, supuestamente, tienen al joven. Ella proporcionó el dato a los agentes, pero no la apoyaron por eso ella decidió ir sola.

“El día de ayer (viernes) yo tenía un dato importante y buscamos y buscamos a los agentes y nadie pudo acudir a nosotros. El día de ayer le dije a uno de los Agentes que buscara a una persona, que me informan, que podía tener un dato y no lo hizo.”

Me han dejado sola

La mamá de Aarón Ahedo asegura tener grabaciones donde los agentes de la FGE le dicen que ella está en todo su derecho de acudir a la dirección.

“Si en este momento le llega a pasar lago a mi hijo o a mi yo hago responsable a todas las autoridades. Yo sé que es mi vida y la de mi hijo serán una menos en este país y a nadie va a importante de las autoridades. Pero si quiero dejar esto en claro para que vea todo mundo que las autoridades no hacen mucho, que soy yo, como la madre de mi hijo, la que les está pasando información a las mismas autoridades. Aun así, pasándoles el dato, diciéndoles las notificaciones que me están llegando, aun así me han dejado sola”, recrimina entre lágrimas a las autoridades.

Finalmente, dijo tener un video en el que se aprecia a cinco agentes de la FGE, que pese al aviso les niegan el apoyo de acompañarlos y se alejan.

“Si con base a este en vivo (video) de una madre desesperada acaban con la vida de mi hijo, también a los maleantes que seguramente están viendo esto, yo hago responsables a las autoridades”. Así termina la señora Grace mientras llora angustiada y muestra la zona en donde está sin policías ni elementos de seguridad.

