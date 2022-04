Autoridades buscan que crezcan las denuncias por extorsión, sin embargo, acusan que el aumento de la incidencia se debe a estas

Lourdes Vázquez/Luz Zárate

Guanajuato.- El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Martín López Camacho hizo un llamado a las autoridades de seguridad para que mantengan acercamiento con cámaras empresariales, comerciantes y demás gremios que han sido víctimas de extorsiones, a fin de que se fortalezca la cultura de la denuncia. Además, que se refuerce la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Esto luego de que tanto en Celaya como en Guanajuato, las extorsiones van al alza; en la ciudad cajetera este delito mantiene atemorizados a los comerciantes de los mercados Morelos e Hidalgo. Incluso han acusado que siguen las extorsiones pese a la presencia de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

Mientras tanto, en la capital, el gremio restaurantero también ha recibido llamadas de intentos de extorsión y en algunos casos hasta ‘visitas’ de los delincuentes.

“Por supuesto que tenemos ciudadanos y sectores que están siendo lastimados por este delito de extorsión que genera no solo daños económico o patrimoniales; sino daños y afectaciones emocionales, psicológicas. Quieren sembrar temor entre la gente”.

Delito contra la libertad y la seguridad

Ante ello, el legislador del PAN, recordó que en días pasados, el pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma impulsada por su Grupo Parlamentario. Así, el delito de extorsión sería “reconocido como un delito que atenta contra la libertad y la seguridad de las personas, y se estableció como agravante que quien lo cometa se encuentre armado y que exista una afectación directa al patrimonio de la víctima”, lo cual, dijo, va encaminado a la cultura de la denuncia.

Por ello, sostuvo que “estamos todos llamados a fortalecer las tareas que se tengan que hacer para que este delito baje; en el Poder Legislativo acabamos de hacer esta reforma. También, en días pasados, hubo una discusión interesante para que este tema se volviera a analizar en la Cámara de Diputados federal, ningún esfuerzo está demás. Tenemos que hacer todo lo posible y todo lo necesario para que haya empresas, mercados, negocios, industria libre de extorsión”.

López Camacho señaló que aunque en Celaya sí ha crecido el número de denuncias en materia de este delito, lo cual es grave. Sin embargo, también es un indicativo de que la ciudadanía ha acudido a interponer sus querellas. Además, destacó que en ese municipio se ha logrado detener a presuntos extorsionadores.

No obstante, insistió en la coordinación que debe existir entre las corporaciones policiales, “porque en Celaya así como en algún espacio público puedo encontrar a las fuerzas de seguridad pública. En otros está la Guardia Nacional, en otros hay módulos de Seguridad Pública. Esto a mí me dice una cosa: que hay coordinación, pero sí se necesita que siempre se pueda compartir toda aquella información valiosa para que la autoridad, la Fiscalía por supuesto, también haga su trabajo”.

Aumentan 700% denuncias por extorsión

En enero y febrero del año pasado, solo se denunciaron ante la Fiscalía General del Estado dos casos de extorsión. Mientras tanto, en el mismo periodo de este 2022, se han denunciado 14. Esto representa un incremento de un 700%, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el 2020, sólo se había levantado una denuncia en el mismo periodo.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, señaló que cada vez son más las personas que tienen confianza en las autoridades y denuncian y destacó que no es que no existiera antes el problema, sino que la cultura de la denuncia de este delito no permeaba en la población.

“No es que no existiera el problema, es que la ciudadanía no denunciaba. La denuncia nos ayuda a tener mejores resultados, puede ser la denuncia anónima que nos ayuda a poder actuar, la denuncia directa ante nosotros o ante la Fiscalía que es la responsable de llevar a cabo la investigación y darle seguimiento a los delitos”, señaló Rivera Peralta.

En todo el año 2021 se denunciaron en el Ministerio Público 56 casos de extorsión, mientras que en el 2020 sólo se abrió una carpeta de investigación por ese delito.

En el mes de enero de este 2022 se abrieron seis carpetas de investigación por este delito y en febrero otras 8, sumando 14 denuncias por extorsión en el primer bimestre del año, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sophia Huett niega registro de extorsión

Cabe recordar que la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, Sophia Huett López, ha declarado en varias ocasiones que no se tiene ningún registro de ni una sola persona que haya denunciado ser extorsionada y que haya sufrido alguna represalia.

La funcionaria ha reiterado que los delincuentes aprovechan que la gente siente temor y se aprovechan de ello para cumplir su cometido. Les dicen que tienen personas dentro de la FGE, que los están viendo y que tomarán represalias en su contra, “lo cual es totalmente falso”.

Por ello, Huett López exhortó a los ciudadanos a no tener miedo y denunciar en el Ministerio Público, pues sólo así podrán investigar y detener a los delincuentes.

En Celaya, decenas de comerciantes y empresarios de todos los sectores han sido acosados por el cobro de piso, que en algunos casos ha derivado en ataques a negocios. Sin embargo los afectados no denuncian por miedo a represalias.

Al respecto, el Secretario de Seguridad Ciudadana, destacó que aunque es un delito que le corresponde atender directamente a la Fiscalía General del Estado se está trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales.

