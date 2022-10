La denuncia contra Sheffield por violencia de género resultó en una multa con 17 mil pesos por declaraciones contra la alcaldesa

Carolina Esqueda

León.- Ricardo Sheffield Padilla impugnó la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en su contra, derivada de la denuncia interpuesta por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez por violencia política de género durante la contienda electoral de 2021.

El morenista, que se lanzó como candidato a la alcaldía por ese partido y resultó multado con 17 mil pesos por declaraciones hechas contra Gutiérrez Campos ante un medio local, afirmó que no existió el supuesto. Por eso fue rechazado por el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato en primera instancia.

Por si no lo viste: Multan a Ricardo Sheffield por violencia política de género contra Ale Gutiérrez

Foto: Especial

“Lo más importante es revisar el por qué y a lo mejor les preguntaría cuál fue la conducta sancionada. Yo comenté a un medio de comunicación que Alejandra Gutiérrez había sido muy buena tesorera, y que entre sus habilidades personales y profesionales no dudo que es excelente administradora. Entre sus habilidades no estaba el tema de la seguridad y los hechos lo afirman. ¿Cuál es la mejora en el tema de seguridad? ¡Ninguna! Yo sigo intrigado por qué clasifican eso como violencia, porque no es violencia ¡Es un hecho!” afirmó.

Cuestiona resolución del TEPJF

El actual procurador federal del consumidor también consideró extraña la resolución dictada en el TEPJF. Cuestionó la autonomía de sus magistrados, asegurando que el Partido Acción Nacional al que la alcaldesa pertenece, tiene la mayoría de las posiciones ganadas.

“En la primera resolución se dijo que no era un tema de violencia, y menos de género. ¿Con quién hablaron para cambiarlo en Monterrey? No tengo idea, pero tanto el PAN como el PRI tienen todas las posiciones dentro de los órganos de carácter electoral, incluyendo los judiciales. Revisen la resolución judicial y vean el cambio tan ilógico que se da después, yo sigo sin entenderlo y por lo mismo lo recurro” dijo.

Más información: TEPJF ordena reabrir el caso de violencia política de género de Sheffield contra Ale Gutiérrez

Sheffield Padilla aseguró que, pese a la sanción, que aún no queda firme, aún es posible su participación dentro de cualquier proceso electoral para 2024 donde ha dejado claras sus intenciones de volver a presentarse para la gubernatura del estado. Además, no descartó que la denuncia iniciada por Alejandra Gutiérrez busque retirarlo de las boletas.

“Puede ser, pero es raro el camino para hacerlo” afirmó.

EZM

Lee también: