En la declaración patrimonial de AMLO no aparece sus saldos detallados ni las regalías que obtendrá por su libro

Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su declaración patrimonial y de conflicto de intereses en la que reportó un ligero incremento en su salario como Presidente de la República, su única fuente de ingresos.

En la plataforma Declaranet, el presidente López Obrador reportó que sus ingresos el año pasado sumaron un millón 628 mil 717 pesos, lo que representa un aumento de 61 mil 317 pesos respecto al 2020, cuando informó ingresos por un millón 567 mil 400 pesos.

El Presidente de México aseguró que no posee ninguna propiedad ni vehículos, así como tampoco haber obtenido algún rendimiento financiero.

No reporta ganancias por su libro

Destaca que, pese a que públicamente el presidente López Obrador presumió en marzo pasado que su último libro ‘A la mitad del camino’ era el libro más vendido sobre política en México, por lo que anunció que recibiría alrededor de 3 millones de pesos en regalías; éstas no aparecen en la declaración patrimonial de AMLO.

Señaló en esa ocasión que estaba pensando en qué invertirá este monto económico que recibirá por parte de la editorial que publicó su libro.

“Ahora me voy a rayar porque no le va a gustar a los adversarios, pero el libro que escribí, el de “A la mitad del camino” se ha vendido mucho. Es el libro más vendido sobre temas políticos sociales del país. Se han vendido más de 200 mil ejemplares, y entonces pagando impuestos, voy a recibir ahí como 3 millones de pesos porque me dan el 12% de cada libro vendido. Lo que me dieron de anticipo pues lo aparte porque me pagaron el anticipo en especie y entregué como 10 mil libros, pero aparte vendidos pues más de 200 mil entonces vamos a ver qué hacemos con ese dinero”, comentó.

El presidente López Obrador reportó dos cuentas bancarias: una en Banorte y otra en Afirme –en donde no detalló sus saldos; mientras que en Pensionissste informó que tiene su Afore.

**Con información de El Universal