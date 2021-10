Ian Martínez

León.- Tras el asesinato de dos ruleteros, perpetrado la noche de este jueves, agremiados taxistas aseguraron que se sienten inseguros y sin respaldo de las autoridades municipales y estatales en el tema de seguridad.

Las agresiones contra los dos taxistas se documentaron la noche de este jueves en la zona norte del municipio, en las colonias los Manantiales y Lomas de la Selva.

El primer hecho fue a las 7:30 de la noche, sobre el bulevar Hilario Medina, casi esquina con el libramiento José María Morelos, en la colonia los Manantiales; ahí, un hombre de aproximadamente 35 años de edad conducía un Nissan Tsuru con número económico LE2499, hasta donde los tripulantes de una motocicleta se le acercaron y le dispararon.

La segunda agresión fue de manera simultánea a la primera, pero se reportó en la colonia Lomas de la Selva, sobre el camino a Ojo de Agua, donde motosicarios privaron de la vida a Iván de 23 años de edad, miembro del Sitio de Taxis Presitas.

Por lo anterior, los agremiados del volante de diversos sitios de taxi, así como taxistas libres, aseguraron que en los últimos meses los robos han vuelto a elevarse y que además en la mayoría de los casos algún compañero resulta lesionado o en ocasiones los usuarios se bajan corriendo para no pagar el servicio.

Los taxistas tradicionales concluyeron que, a pesar de los apoyos en materia de seguridad que le han solicitado al Ayuntamiento, así como al gobierno estatal, no se ven reflejados ya que, a pesar de tener comunicación directa con los mandos policiales, estos no envían a las unidades cuando han sido requeridas.

“Hace rato a mí me intentaron asaltar y se pidió el apoyo de la Policía y la patrulla nunca llegó, fue ahí en Los Castillos, de verdad si no es por los compañeros que están cerca, sí me asaltan”, aseguró José Martínez, taxista desde hace más de 20 años.

En torno a los homicidios de sus compañeros aseguraron que nunca se resuelven, y a la mayoría se les da carpetazo.

