Los presidentes del Comité Anticorrupción y el Colegio de Ingenieros coincidieron en que la corrupción en la obra pública es un problema vigente

Cuca Domínguez

Salamanca .- ‘Moches y diezmos’ en obra pública son prácticas vigentes en la obra pública. En esto coincidieron Julio César Rodríguez Fonseca, Presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal anticorrupción y el presidente Estatal del Colegio de Ingenieros del Estado, Roque Carlos Arroyo González.

Lo anterior, previo a que se diera el encuentro convocado por el Consejo Coordinador Empresarial de Salamanca (CCE) para revisar la iniciativa de Ley de Contrataciones Públicas de Guanajuato.

Rodríguez Fonseca dijo que “ese concepto que conocemos como el moche en la obra pública puede mitigarse con la propuesta que se está haciendo. Porque es una realidad en el sector de la construcción, porque definitivamente no se ha erradicado porque el fenómeno existe. Para eso es la política estatal anticorrupción dentro de las prioridades que son de respuesta para este problema”.

Externó que la medición de la corrupción es difícil contabilizarla pues no hay recibos. Por ello, solo pueden conocer el diagnóstico y la percepción de este delito. Señalaron que donde se perciben más estos hechos es en León, por el número de habitantes.

Falta cultura de la denuncia

Por su parte el presidente del colegio de ingenieros civiles en el estado dijo que existen datos que todavía hay lugares donde se siguen realizando estas malas prácticas.

Apuntó que no es un dato que tengan por municipios, sino que conocen lo que profesionistas comentan. Sin embargo, acusó que no existe la cultura de la denuncia en este tema, pues quien lo comenta tal vez no lo denuncia y es algo con lo que luchan.

En cuanto a cifras de contrataciones, dijo que “de enero para acá hay muy pocas contrataciones. Este año no tenemos casos registrados o comentados, en lo que va de estas nuevas administraciones lo he escuchado menos, ahora ya es un rumor y difícil de comprobar. Además, en lo que va de este gobierno también por la baja de recursos y poca obra, ahora las empresas no están preocupada por el moche, si no por trabajar”.

Por ello dijo se debe de buscar que los procesos de contratación por ejemplo de la obra, ya no estén en manos de los funcionarios. Que todo sea transparente, que se maneje con un protocolo. En el caso de la obra pública ya se tiene avanzado lo del padrón de contratistas y la unidad estatal de costos. Todo eso han sido iniciativas que han salido de la cámaras, concluyó.

