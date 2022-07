Los habitantes de la comunidad de Santa Rita continuarán padeciendo las consecuencias de las obras inconclusas

Yadira Cárdenas

Salamanca .- El director de Obras Públicas, Roberto Muñoz Robles, lamentó que continúe en litigio contra los responsables de la obra inconclusa desde hace 5 años en la comunidad de Santa Rita. Mientras tanto, no se pueden realizar acciones que minimicen las afectaciones a los ciudadanos. Esto al no contar con el drenaje y las calles sin pavimentar. Dicho problema se acentúa en temporada de lluvias.

Los habitantes de la comunidad de Santa Rita continuarán padeciendo las consecuencias de las obras inconclusas que se quedaron desde hace cinco años. Esto cuando se proyectó la introducción de red de drenaje pavimentación, planta de tratamiento de aguas residuales y un pozo.

Foto: Yadira Cárdenas

Mientras el drenaje quedó a la deriva, el pozo está fisurado y la planta de tratamiento nunca funcionó. Las calles actualmente son un lodazal con las lluvias y las aguas salen por los registros de las viviendas. Por lo pronto, no existe una solución a corto plazo.

“No podemos pavimentar si el drenaje no se corrige. No podemos corregir si la demanda no procede. Ya está ingresada la demanda no procede. La secretaría del ayuntamiento es la que está viendo este tema y el de San José de la Montaña. Es una cierta impotencia de no poder hacer nada. Ver la necesidad de la gente, pero no puedo meter una maquina hasta que se resuelva de manera legal el problema”, señaló.

Por otro lado, en cuanto al camino que conecta a la comunidad de El Coecillo a Cerro Gordo, el director de Obras Públicas señaló que no se tenía conocimiento de este tema. Sin embargo, se revisará y solicitó a los afectados hacer llegar una petición formal a la dependencia para intervenir.

“De acuerdo a lo que se menciona no existió un estudio sobre el suelo de la vialidad, vamos a revisarlo, esperamos un acercamiento de los habitantes y que además soliciten a Protección Civil un acordonamiento para evitar un accidente en el lugar”.