Los habitantes la comunidad de Santa Rita continúan a la espera de que se realicen las obras que quedaron sin concluir

Yadira Cárdenas

Salamanca .- Se llegaron las lluvias y, como lo habían previsto los habitantes de la comunidad de Santa Rita, comenzaron a padecer el estado en que se encuentran las calles. Además, la red de drenaje que no funciona derivado a que no se concluyó desde hace 5 años. Dicho proyecto continúa en litigio entre el gobierno municipal y los responsables de la obra. Mientras tanto, el problema permanece.

Los habitantes la comunidad de Santa Rita, ubicada al oriente del municipio, continúan a la espera de que se realicen las obras que quedaron sin concluir y las que fueron mal hechas hace 5 años. Desde entonces, el problema de no contar con drenaje y pavimentación se ha convertido en un ‘martirio’ cada temporada de lluvias.

Así lo manifestaron los afectados luego de que se han registrado precipitaciones pluviales abundantes. Éstas dejaron lodazales en las calles y la salida el agua de los sanitarios. La situación los tiene cansados y desesperados, como lo señaló Don Juan Ignacio Rodríguez.

Foto: Yadira Cárdenas

“Acá ya nadie hace caso de esto. Aunque sepamos que cada venidera de lluvias sabemos que se espera, del agua mugrosa que sale en unas casas. Las calles llenas de charco y de lodo. Todo por no haber hecho bien las cosas. Nosotros se los dijimos en ese entonces, que no estaba bien por el tubo que estaban ocupando. Luego, no echaron más que tierra por encimita, dejaron un cochinero y así seguimos cada vez peor”.

Disputa legal los tiene en el abandono

Mencionaron que desconocen el estado que guarda la denuncia que interpuso la pasada administración municipal en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presuntos daños al erario por 20 millones de pesos. Esto debido a incrementos de costos no justificados y por trabajos inconclusos, proyecto que se realizó en el gobierno 2015-2018.

“Nosotros no sabemos de eso o del pleito que traigan. Lo que queremos es que regresen a componer porque dejaron peor que antes. Es una cochinada como están las calles y no se ve que se haga algo mientras. Ahorita ya menos con las lluvias y aquí seguimos padeciendo”