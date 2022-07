De acuerdo al secretario del Ayuntamiento, no se han registrado candidatos para el SAPASVA en Valtierrilla que cumplan con lo requerido

Yadira Cárdenas

Salamanca .- La falta de candidatos para ocupar la secretaría y la tesorería en el SAPASVA en Valtierrilla ha retrasado el proceso para cubrir estos puestos. Esto luego de la renuncia de los titulares. Mientras tanto, proyectos y procesos administrativos están retrasados por lo que urge el secretario del ayuntamiento a los ciudadanos a participar.

A mediados del mes de marzo de este año, tomó protesta el nuevo consejo del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Valtierrilla. Sin embargo, a principios del mes de junio solicitaron su renuncia la secretaria y el tesorero por motivos personales y notificaron al ayuntamiento. A la fecha no se concluye el proceso para cubrir.

De acuerdo al secretario del Ayuntamiento, Guillermo García Flores, responsable de darle seguimiento al tema, no se han registrado candidatos para el SAPASVA en Valtierrilla que cumplan con lo requerido para ello.

“Lo que ahora procede legalmente de acuerdo al reglamento de SAPASVA es que exista una terna que se ponga a consideración del ayuntamiento, no se ha cumplido todavía este propósito y no se ha puesto a consideración porque no se ha tenido la terna”.

Esperan votación para el puesto

El reglamento del organismo operador de agua de la comunidad más grande del municipio indica que, por cada una de las posiciones, habrá una terna que votarán los integrantes del ayuntamiento.

“En el caso de la tesorería tener de preferencia una persona con conocimientos de finanzas, contable, en la materia económica. Mientras que en la secretaría un licenciado en derecho, y de preferencia que sean habitantes de la misma comunidad”.

Guillermo García Flores detalló que el reglamento no contempla el mecanismo para la convocatoria de las personas que lleguen a suplir a los miembros del consejo. Se limita a que se presente una terna de aspirantes. Por ello, hizo un llamado urente a los ciudadanos interesados acercarse a la secretaría del ayuntamiento.

Mientras tanto, proyectos y procesos administrativos estarían estancados en el organismo. El retraso podría ocasionar retrasos en los cumplimientos fiscales, informes para el ayuntamiento, entre otros.