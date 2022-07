Los comités de participación se reunieron con la intención de compartir visiones y experiencias locales sobre la lucha anticorrupción

Guanajuato.- Aunque históricamente el combate a la corrupción ha evolucionado y la reforma del 2015 marco un precedente, integrantes de diversos comités de participación sobre sistemas estatales anticorrupción dicen todavía es difícil ver avances. Esto debido a la complejidad de las estructuras en las entidades.

Con la intención de compartir visiones y experiencias locales, diversos comités de participación ciudadana o sociales, de los sistemas anticorrupción se reunieron en “Encuentro regional de CPCs Centro Occidente”.

Durante el evento estuvieron presentes los presidentes e integrantes de los CPCs nacionales y estatales como Francisco Raúl Álvarez Córdova del Sistema Nacional. También Jesús Ibarra Cárdenas de Jalisco y Julio César Rodríguez Fonseca de Guanajuato. De Michoacán, Aguascalientes, Quintana Roo, Colima y Nayarit realizaron una intensa jornada donde compartieron visiones sobre la articulación del sistema para generar una agenda regional.

Foto: Miguel Juárez

Compartes visiones sobre la lucha anticorrupción

Desde la mañana, el Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco fue sede de la Sesión Itinerante del CPC Nacional. A ella le siguió un dialogo con las diversas entidades visitantes sobre la importancia y experiencias locales.

Aunque reconocieron hay fuertes críticas alrededor de su funcionamiento y resultados, coincidieron en que se debe a que el modelo es sumamente complejo. Debido, en gran medida, a las distintas velocidades que hay en el país, desde las que están en el centro hasta las estructuras de las entidades menos desarrolladas.

Dicha situación, compartieron, ha complicado algunos de los procesos. Entre ellos la generación de las políticas estatales o hasta la conformación de algunos CPC que van tarde. Sin embargo, para ellos los resultados son buenos hasta el momento.

En general, celebraron que los CPCs, a través de este evento empiecen a descentralizar las visiones y agendas, pues las realidades locales son muy distintas y podrían permitirles reconocer nuevas herramientas.

El presidente del CPC Nacional, destacó el nivel de impunidad en el país, pues de cada 100 solo uno tiene una consecuencia. Lo que genera desconfianza tanto en la denuncia como en la percepción general de las instituciones. “Es una bola de nieve que no ha podido contenerse, no ha podido gestionarse, no ha podido detenerse” dijo.

Concluyo diciendo que el gobierno abierto no debe verse como un objetivo de las entidades, sino un medio para transformar recursos, voluntades y acciones en valor público.