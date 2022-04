Ambientalistas alzaron la voz y exigieron que se atienda la contaminación en Salamanca, empezando por los daños que empresas dejan

Cuca Domínguez

Salamanca .- En el marco del Día Mundial de la Madre Tierra, un grupo de ambientalistas alzaron la voz para que los tres niveles de gobierno atiendan la contaminación en Salamanca; empezando por los pasivos ambientales de empresas como Quidesa S.A. de C.V. en el cerro de La Cruz y el predio de Tekchem.

El ambientalista Joel Berlín Izaguirre dijo que los temas ambientales pendientes son prácticamente los mismos que hace años y que falta voluntad política para resolver.

“Nos hablaron de un plan Salamanca que nunca supimos en qué consistió. Sigue la contaminación del cerro de La Cruz; la problemática de los mantos de agua en la zona oriente por ello los pozo y la contaminación del río Temascatio. Ante ellos, nos queda pensar que no todo es responsabilidad de los gobiernos, también es de la ciudadanía porque no hemos presionado, para hablar de este tema, somos los de siempre y las autoridades locales o hacen nada, que porque son federales, que porque son del estado, que el municipio no sabe o no tiene información, aunado a que el municipio adolece de personal para atender la problemática”, señaló.

Berlín señaló que, en el municipio, no hay congruencia entre los reglamentos y el trabajo que debe realizar en materia de medio ambiente.

Se le preguntó si el director de medio ambiente está haciendo su trabajo y dijo, “algo está pasando que no sale de su oficina”.

Agregó que en su caso, se ha reunido con el titular de medio ambiente porque forma parte del patronato de calidad del aire por lo que retoman temas. Pero señaló que esto no basta y debería ver otros.

Plan Salamanca, ‘puros cuentos’

El ambientalista insistió en que el plan Salamanca nunca funcionó, fueron cuentos, “no dice nada y hoy no hay voluntad política de los 3 niveles de gobierno, necesitan incluir a la población; por ejemplo, aquí se debe involucrar a los centros de investigación, aunque el CONACyT no tiene interés y así se demostró al dejar fuera un proyecto de la Universidad de San Luis Potosí del estado”, precisó.

Finalmente urgió a los 3 niveles de gobierno a que asuman su responsabilidad, pues hasta ahora no se ve por dónde estén trabajando; “o no tienen quién les resuelva las cosas o no saben por dónde caminarlas y se los digo con toda la certeza porque desde la primera vez que se creó la Dirección de medio ambiente se hicieron estudios de la problemática y sin recursos”, concluyo.

La también ambientalista, Maura Alicia Vázquez Figueroa, dijo que se reactivaron luego de 3 años y un tema fundamental es la educación ambiental y ser propositivos, que los tres niveles trabajen para el saneamiento de estos sitios.

“Hacemos un llamado para que esta administración sea diferente a las anteriores, para que esta administración vaya más allá de los apoyos sociales, que sea llamada ecologista y amiga del medio ambiente”, precisó.

En Acámbaro buscan generar conciencia

Se celebró el Día Mundial de la Tierra para generar concientizar sobre la importancia del medio ambiente este viernes en el jardín principal de Acámbaro.

En representación de la alcaldesa Claudia Silva Campos estuvo presente el regidor René Mandujano Tinajero. Quien estuvo acompañado por otros integrantes del Ayuntamiento, y emitió un mensaje haciendo alusión a la importancia del cuidado del planeta y los recursos naturales.

Entre las actividades con motivo de esta celebración destacan la proclamación de la declaratoria del convenio “Mi Municipio con la Monarca”; la presentación del Primer Jardín para Polinizadores 2022; colocación de stands alusivos por distintas áreas e instituciones.

A través de un mensaje, reitero que en el Día de la Tierra, se busca hacer conciencia sobre la importancia de cuidar a la madre tierra sobre ante los fenómenos naturales recientes.

