Miguel Granados aseguró que la contaminación del Río Lerma no se arreglará con las pocas acciones de limpieza en la ribera

Alejandro Vizcaíno

Salamanca .- La limpieza que se ha realizado en algunos sectores de la ribera del Río Lerma, es una acción mínima y muy precaria en relación a lo que se realmente se necesita para atender el problema de contaminación que aqueja a este cuerpo de agua a su paso por Salamanca.

Lee también: Convierten en basurero zona de descarga de RIAMA en el río Lerma

Lo anterior fue manifestado por Miguel Granados Baeza, integrante del Bloque Ambientalista de Salamanca y presidente de la Asociación Valle del Lerma. Él aseguró que han transcurrido muchos años sin que se pueda avanzar en la limpieza del río Lerma porque hace falta voluntad en los tres niveles de gobierno.

“Realmente eso no sirve para gran cosa, se requiere que el gobierno municipal, estatal y federal tomen las riendas para que el Río Lerma esté en mejores condiciones, lo que yo siempre he dicho es que se requiere voluntad y se requiere estar insistiendo ante las altas instancias, de otra manera no se va a hacer nada, porque estar limpiando la ribera del río, pues eso de que sirve”... aseveró el presidente de la Asociación Valle del Lerma.

Reprocha falta de acciones

Respecto al gobierno municipal, el ambientalista dijo que no ha llegado a la dirección de Ecología y Medio Ambiente de Salamanca una persona realmente comprometida; tanto para trabajar, gestionar los apoyos y la intervención de las instancias correspondientes, a nivel Estatal como Federal.

Granados Baeza crítico que en la actual administración municipal, la dirección esté a cargo de una persona que tiene conocimiento en la materia. Sin embargo, no se han visto acciones precisas, contundentes o de peso para empezar encaminar una remediación en el río Lerma. Tampoco en otros puntos del municipio que se encuentran afectados por la contaminación, tal es el caso de Tekchen, el tiradero tóxico del cerro de La Cruz y el río Temascatio.

Lee también: Entre escombro, habitantes de Guanajuato y Michoacán convierten al Río Lerma en un tiradero

Otro punto a destacar por parte del Ambientalista, es la necesidad de que el gobierno municipal insista ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) solicitar la custodia del Río Lerma a su paso por Salamanca.

“Se requiere que empiecen a cuidarse todas las actividades del agua en el río Lerma, evitando que las empresas que están en las márgenes o lejos del río arrojen sus residuos a las aguas del río, eso es lo que hay que evitar y ahí es donde entra el Estado y la Federación, porque el gobierno municipal no tiene facultad para actuar en ese sentido”…remató.

Te puede interesar:

LC