Luz Zárate

Celaya.- La confusión e inconformidad de algunos padres de familia que pedían que sus hijos con alguna comorbilidad fueran vacunados contra la Covid-19, se derivó de que el Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, invitó abiertamente a que se registrarán en la plataforma y que acudieran a vacunarse a los hospitales del estado, pero nunca mencionó que había una lista especial de los menores que estaban contemplados para ser inoculados este martes.

El Secretario de Salud, Daniel Díaz, en las diversas entrevistas que dio a medios de comunicación informó de fechas y lugares donde se daría la vacunación a menores con comorbilidades, pero nunca mencionó que había una lista de los que serían vacunados este martes y que únicamente se contemplaba a los niños y adolescentes que son atendidos en los hospitales de la Secretaría de Salud del estado.

“¡Exijo que se vacune a mi hijo!, el Secretario de Salud dijo en el radio que nos registráramos y que viniéramos a vacunarnos, ahí no dijo de ninguna lista ni nada, de esa mentada lista me voy enterando ahorita que estoy llegando al hospital, tampoco dijo que se daría prioridad a quienes atienden ellos. O sea que ya por tratar a mi hijo con un médico particular ya no tiene derecho a la vacuna”, dijo Maricela Domínguez.

Cabe recordar que este martes alrededor de 150 papás se manifestaron en el exterior del Hospital General de Celaya, pues al desconocer que había un padrón especial y que sólo a los ahí registrados se vacunaría acudieron a solicitar el biológico, al pasar más de 6 horas y no ser atendidos, se enfrentaron con los Servidores de la Nación y al no recibir una respuesta favorable, pretendieron ingresar a la fuerza al Hospital General de Celaya.

Al ver las autoridades de salud que los padres de familia estaban desesperados, enojados y preocupados, le permitieron el ingreso a una comitiva que se entrevistó con los directivos del Hospital y les prometieron que aunque no fueran vacunados este martes, les darían un turno para que acudieran el miércoles a vacunar a sus hijos.

Al final sólo repartieron 81 turnos y 40 personas se quedaron sin la oportunidad de que sus familiares sean vacunados, únicamente les tomaron sus datos y les prometieron que si sobran vacunas se comunican con ellos para que sean vacunados en días posteriores.

Sin embargo, los afectados seguían recriminando que el Secretario de Salud hizo la invitación abierta para todos aquellos menores de 12 a 17 años que presenten alguna comorbilidad.

El Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, hizo la invitación de manera abierta, al tiempo que informó que a Guanajuato llegaron únicamente 4 mil 916 dosis que se estarán aplicando en niños de 12 a 17 años de edad que tengan alguna comorbilidad y que se hayan registrado en el portal de la Secretaría de Salud Federal.

El personal de salud mencionó que desconocen porqué sólo se contempló a los pacientes de la SSG y que sólo les dijeron que se pidieron a la Federación 30 mil vacunas del biológico Pfizer, de las cuales sólo llegaron 4 mil 916 dosis, lo que quiere decir que no alcanzará para todos.

Acusan discriminación Decenas de personas, acompañados de niños y adolescentes con comorbilidades, llegaron desde temprano a las instalaciones del Hospital General de Celaya con la ilusión de ser vacunados y quedar protegidos contra el Covid-19, pero se encontraron con que tenían que estar inscritos en una lista que previamente había elaborado la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato y que incluía a los pacientes que son atendidos en los hospitales de la dependencia estatal. “¡Nos están discriminando!, ¿por qué nada más están vacunando a los que atienden en el hospital?, entonces, si venimos del Seguro, el ISSSTE o particular, ¿no los van a vacunar? Eso es discriminatorio e inhumano, míralos como tienen a los niños bajo el rayo del sol, ellos son los más vulnerables, están enfermos, no están como tú o yo que aguantamos poco más”, reclamó un padre de familia.