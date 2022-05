Desde el 2014 se reunieron con el entonces Miguel Márquez para solicitar concesiones de taxi que beneficiaran a una agrupación de minusválidos

Roberto López

San Miguel de Allende .- Desde que Miguel Márquez era gobernador de Guanajuato, el Frente Cívico Sanmigulense solicitó concesiones de taxi para beneficiar a una asociación de minusválidos. Aunque el ex gobernador les dio respuesta positiva, en la Dirección de Transporte los detuvieron. Hoy buscan seguir con esa solicitud.

Delfino Piña, del Frente Cívico Sanmigueelense, dijo que desde el 2014 se reunieron con el entonces mandatario estatal Miguel Márquez para solicitar concesiones de taxi que beneficiaran a una agrupación de 12 personas minusválidas.

Contó que realizaron la solicitud formal, pero que en noviembre de ese año les respondió el entonces director de Transporte, Juan Carlos Martínez, para decirles que en ese momento no había concesiones. De cualquier manera para tener acceso a una, tenían que seguir el proceso administrativo específico: “pero durante su gestión, al menos dio unas 15 concesiones en San Miguel de Allende”, dijo.

Buscan reunirse con Diego Sinhue

Dijo que la solicitud se quedó estancada

“Ahora buscamos que nos reciba el gobernador Diego Sinhué o la secretaría de Gobierno para plantearle nuestra solicitud y la necesidad que tienen éstas personas de tener un ingreso”.

Y es que, por la naturaleza de su afectación, no pueden tener un trabajo estable para mantener a sus familias. Piña explicó que la concesión sería para que uno de sus familiares pudiera manejar el taxi, porque en algunos casos hay integrantes del grupo que no tienen piernas o no pueden usarlas para conducir.

Foto: Especial

Entre los solicitantes está José Antonio Arriaga Cruz, quien desde hace 26 años sufre de mala circulación y por esa razón hace 4 años le cortaron su segunda pierna. Hoy tiene 67 años y la necesidad imperante de ganar dinero.

También está Juan Arellano Govea, quien tiene secuelas por poliomelitis y hoy no puede usar ninguna de sus dos piernas. A sus 57 años se gana la vida tocando en un trio musical, pero no siempre tiene trabajo.

Les quitan la casa del minusválido

Foto: Roberto López

Para complicar el problema, al grupo de minusválidos les fue quitada la casa que les donaron en 1991, la cual se ubica en la calle Joaquín Ocón 31, del fraccionamiento Insurgentes. Eduardo Ramírez es integrante del grupo Adultos Minusválidos A.C. Uno de los iniciadores y de los que recibieron el inmueble que donó la Lotería Nacional con la gestión de Ramón Aguirre Velázquez y Luis ferro de la Sota.

“Una persona de nombre Tomás Méndez Gutiérrez se apoderó del inmueble y ahora no nos deja ni sacar nuestras cosas, él ni siquiera es minusválido, sólo es pariente de uno”, narró Eduardo Ramírez Arévalo, de oficio carpintero.

Eduardo, quien presenta una discapacidad motora en un pie, contó que ese inmueble también lo usaban para trabajar y que ahí guardaba sus herramientas, las cuales hoy no puede sacar.

Foto: Roberto López

Aunque le conocen como la casa del minusválido, el lugar se llama Centro Independencia para Adultos minusválidos. Hoy los afectados piden a las autoridades ayuda para recuperarlo.