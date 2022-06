Versiones dicen que la Conade habría presionado a los mejores clavadistas de México para que no acudieran al selectivo para el Mundial

Redacción

Ciudad de México.- Este viernes 17 de junio, comenzará a disputarse el Campeonato Mundial de Natación 2022 en Budapest, Hungría. Este incluirá competencias en natación, natación artística, natación en aguas abiertas, waterpolo, y sobre todo la disciplina en la que México es potencia: los clavados.

La delegación que viajará a Hungría para representar a México estará integrada por la clavadista olímpica y representante de Guanajuato, Arantxa Chávez, además de Natalia Mayorga, Gabriela Gutiérrez, Abril Navarro, Viviana del Ángel y Samanta Jiménez, quienes competirán en la rama femenil.

Lee también: Las revanchas de Arantxa Chávez: primero el Mundial y después Juegos Olímpicos

Por su parte, del lado varonil la delegación estará compuesta por Kevin Muñoz, Yolotl Martínez, Diego García y Tonantzin Fernández.

Todos ellos ganaron su pase al Mundial de Budapest en el selectivo único que se llevó a cabo en Guanajuato capital en el Centro Acuático 1 entre el 22 y el 25 de mayo.

Así se vivió el primer día del Selectivo Único de Clavados #Guanajuato 2022, en el Macrocentro Acuático de la Capital.



Les deseamos mucho éxito a las y los clavadistas nacionales, que buscan su lugar para los próximos eventos mundiales. pic.twitter.com/MPA4wEGHFA — Comisión de Deporte GTO (@CODEGuanajuato) May 23, 2022

Sin embargo, el evento no estuvo exento de polémica. Esto por las ausencias de varios clavadistas reconocidos y olímpicos que ni siquiera compitieron por la oportunidad de viajar a Hungría al Campeonato Mundial.

Entre estos clavadistas ausentes destacan los olímpicos Carolina Mendoza, Gabriela Agúndez, Juan Celaya, Diego Balleza; pero también llama la atención que no se presentaran algunos de los más destacados del país. Entre estos están ‘Lola’ Hernández, Aranza Vázquez, Randal Willars o Kevin Berlín.

Acusan presiones y boicot de Conade

El selectivo único de Guanajuato lo organizó la Comisión Estabilizadora de la Federación Mexicana de Natación (FMN). Este organismo fue designado por la Federación Internacional de Natación (FINA) luego de que el antiguo presidente de la FMN, Kiril Todorov, fuera desconocido por la FINA entre escándalos por presuntas irregularidades legales, financieras y de transparencia.

A pesar de esto, y según información publicada en el diario El Universal, la Comisión Estabilizadora no es reconocida por la Comisión Nacional del Deporte (Conade) como un organismo oficial.

De acuerdo con El Universal , los clavadistas se habrían ausentado del selectivo luego de que sus entrenadores fueran presionados por la Conade. Esto provocó que, ante la posibilidad de que les retiraran sus becas deportivas, estos atletas optaran por no acudir.

Foto: Archivo

Política deja sin mundial a los mejores clavadistas

Así, estos problemas de política habrían provocado que algunos de los mejores clavadistas mexicanos se ausenten del Mundial de Budapest. Además, ellos se perderán la posibilidad de clasificarse a la Serie Mundial de Clavados 2023; a la que entrarán los primeros ocho lugares de cada categoría de este Mundial de Clavados.

Apenas días después de que se efectuara el selectivo, Laura Sánchez, encargada de los clavados en el Comité de Estabilización para la FMN, dijo desconocer si existía presión de parte de Conade para boicotear a la Comisión Estabilizadora. Solo confirmó que la invitación se le hizo llegar a todos los entrenadores y deportistas.

Te puede interesar: Club León anuncia a su segundo refuerzo: el delantero Lucas Di Yorio

“No lo sé, a mi no me consta. Lo único que puedo decir es que el Comité de Estabilización trabaja por el beneficio de los deportistas y entrenadores, y darle las mejores condiciones a los muchachos para que tengan procesos selectivos claros y transparentes, que sean entendibles para todos ellos y con reglas claras. Si hay alguien que esta por detrás diciéndoles qué hacer y no hacer, eso ya no es mi sistema, así que cada entrenador y deportista debe tomar la decisión para lo que quiera prepararse”, dijo Sánchez en entrevista para Milenio Diario .

Por lo pronto, los clavadistas que sí participaron en el selectivo y que acudirán a Budapest comenzarán a competir el 26 de junio y terminarán el 3 de julio; periodo en el que se llevarán a cabo los torneos de clavados en el Mundial.

Quizás te interese:

JRP