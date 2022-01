Karla Silva

Silao.- En el municipio de Silao se inauguró la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Poniente (PTAR), la más grande de la entidad, la cual cuenta con la capacidad de tratar hasta 100 litros por segundo, con lo que se contribuirá al saneamiento del río Silao; la inversión fue de 71.4 millones de pesos con impacto para casi 75 mil personas.

Esta mañana, el evento fue encabezado por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en la comunidad San José de Gracia, quien destacó la importancia de fortalecer el desarrollo sustentable de Guanajuato: “Y qué mejor muestra de la sustentabilidad que darle un uso y un reúso al agua, porque si no hay agua no hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay vida, no hay nada”.

La obra fue calificada por el director general de la Comisión Estatal del Agua (Ceag), Francisco de Jesús García León, como la “Planta Fórmula 1” al ser la que en la entidad cuenta con las mejores condiciones de operación y que tendrá un menor costo por metro cúbico producido más barato. Actualmente sanea 20 litros por segundo, cifra que se espera incremente a la brevedad.

Fotos: Correo 1 de 2

Por su parte, el alcalde Carlos García Villaseñor resaltó que Silao es el municipio con el desarrollo más importante en la industria automotriz, de ahí la importancia de generar cultura del agua.

“Tenemos que empezar a cambiar la cultura de la extracción del agua por la cultura del tratamiento de agua, y empezar a buscar aguas superficiales para que Silao siga teniendo agua para regar estas tierras tan fértiles del sur”, dijo al compartir que el agua se empleará en el riego de cultivos.

Además, mencionaron que se trata de la última obra que se construyó con recursos del Fimetro -nacido en 2007-, la cual atenderá las descargas residuales al Río Silao procedentes de las comunidades El Coecillo, San Francisco de Asís, Santa Fe de Guadalupe Playa Azul, Beta de Ramales, Franco, San José de Gracia y de la colonia Emiliano Zapata, las cuales contaminaban el río Silao.