La comunidad de Santa Cecilia al menos ha sufrido cuatro grandes inundaciones en las últimas dos décadas; la más reciente en 2021

Manuel Arriaga

Abasolo .- Para el delegado municipal de la comunidad Santa Cecilia, una de las más afectadas por la inundación del 2021, las obras de reforzamiento de bordos iniciaron tarde. Sin embargo, confió en que puedan evitar que la gente siga sufriendo pérdidas como ha ocurrido desde hace 20 años.

La comunidad de Santa Cecilia al menos ha sufrido cuatro grandes inundaciones en las últimas dos décadas; la última en el 2021, cuando todos evacuaron la zona a consecuencia de las inundaciones que alcanzaron también a las localidades de Huitzatarito, Estación Abasolo, La Canoa y Paso de la Caona.

Por si no lo viste: Cortes de energía en Purísima del Rincón afectan sueldos de empleados

Martín Gutiérrez Avilés, delegado de la comunidad de Santa Cecilia, aseguró que las obras iniciaron tarde.

Foto: Manuel Arriaga

“A mí se me hace que iniciaron algo tarde; las lluvias les han dado chance para trabajar. El trabajo se debió haber comenzado en cuando se fue el agua. Pero uno no sabe lo que se necesita hacer para hacer todo esto. Lo que esperamos con estas obras es que ya no vuelva a ver problemas de inundación. Además, que ayuden a cuidar la seguridad de las familias y de sus hogares. Esto ya ocurrió desde hace 18 años. Se supone que al suceder este problema debieron (las autoridades) de estar listos para que no volviera a ocurrir”, cuestionó el delegado.

Dijo que los habitantes de la comunidad Santa Cecilia estarán monitoreando los niveles de agua de los cauces que pueden desbordarse. Esto para poder evacuar a tiempo en cuando se presente algún riesgo.

Aceptó que la prueba de fuego será ver cómo se comporta los bordos durante las primeras lluvias de la temporada.

Te puede interesar: Purísima del Rincón: comunidad Jalpa de Cánovas tendrá una nueva clínica

Foto: Manuel Arriaga

Invierten 3 mdp en obra de reforzamiento

Con una inversión de 3 millones de pesos de recurso municipal, el gobierno municipal de Abasolo trabaja en el reforzamiento de bordos en el Río Turbio y en el Arroyo Seco. Esto en las comunidades La Canoa, Paso de la Canoa y Cerritos de Aceves.

Acompañada del contratista, así como personal de Protección Civil Municipal y Obras Públicas, la alcaldesa Rocío Cervantes presidió este lunes la supervisión de la obra.

El director de Obras Públicas, Rubén Pichardo, explicó que los bordos son suficientes para brindar seguridad a los ciudadanos durante la presente temporada de lluvias.

No te pierdas: Cabildo de Tierra Blanca sigue fragmentándose; ediles vuelven a ausentarse

Foto: Manuel Arriaga

Las autoridades esperan que el reforzamiento de los bordos ayude a evitar inundaciones en comunidades como Huitzatarito, Estación Abasolo, Santa Cecilia, La Canoa y Paso de Canoas.

Para la realización de las obras sobre los cauces no hubo participación no concurrencia de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Fotos: Manuel Arriaga 1 de 3

EZM