Además de una afectación a los ingresos de los trabajadores de Purísima del Rincón, lo es para las ganancias de las empresas

Jonathan Juárez

Purísima del Rincón.- Debido a que los trabajadores de las empresas en Purísima del Rincón cobran por producción, los apagones de los recientes meses han provocado que les paguen menos.

Al no haber luz en las empresas, no funcionan las máquinas. Ello implica que los obreros no puedan producir, afectando de esta manera sus ingresos. Así lo señaló la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Mónica López.

La regidora expresó que se han reportado pérdidas de ingresos para los trabajadores de aproximadamente un 20%.

Por si no lo viste: Apagones en Purísima del Rincón dejan aparatos inservibles y quejas

“Es muy recurrente y muy seguido que se va la luz por muchas horas. De seis de la tarde hasta el día siguiente, también durante el día, se va tres o cuatro horas, y eso afecta a las empresas. Afecta directamente a los obreros porque ellos no trabajan, no producen. Por ende, dejan de percibir sus salarios completos”.

Foto: archivo

Afecta a empresas

Explicó que lo anterior, además de una afectación a los ingresos de los trabajadores de Purísima del Rincón, lo es para las ganancias de las empresas.

Recientemente, el Ayuntamiento solicitó tener comunicación con la Comisión Federal de Electricidad, para que atendiera la problemática de los apagones en la zona centro.

Además de la zona centro, otra colonia que también ha reportado fallas en el servicio es Las Crucitas.

Te puede interesar: Sur de Guanajuato sufre de constantes ‘apagones’ por parte de la CFE

“Ahí tanto pierde el patrón cómo pierde el trabajador. Lo que comentan algunos trabajadores es que, por ejemplo, en el mes de mayo, las cuatro semanas no percibieron su sueldo completo. Si dejas de percibir el 20 por ciento, ya te afecta en tu economía, porque ya tienes contemplados tus gastos”.