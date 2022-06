Los comerciantes de la avenida Enrique Aranda inconformes acordaron una reunión en sitio con las autoridades

León .- Peleando por mantener sus usos y costumbres de ocupar banquetas y parte del arroyo vehicular para instalar puestos de venta y estacionar sus camionetas, locatarios y comerciantes semifijos de la avenida Enrique Aranda Guedea realizaron una manifestación en contra de la construcción de 1.1 kilómetros de ciclovía que correrá sobre los carriles del lado derecho de la vialidad. Esto les obligaría a liberar el espacio.

Los inconformes, que aseguraron representar a 400 familias de comerciantes tanto fijos como semifijos, realizaron un simulacro del espacio que ocuparía la ciclovía para demostrar las afectaciones que sufrirán una vez que quede construida.

“Usos y costumbres, primero el tiempo, primero el derecho. Aparte es un trabajo lícito y nosotros somos comerciantes. Hay muchos (que no tienen local) no te puedo hacer un conteo pero han de ser unos 100, imagínate el impacto. Tan solo en la esquina de Téllez Cruces y Guedea está un frutero que tienen más de 25 años y es su único ingreso. Nosotros no queremos que se haga (la ciclovía) en el Enrique Aranda” dijo Helen Mena, una de las que lideró la protesta.

De acuerdo con la ficha técnica de la obra, el ancho del carril ciclista será de 1.20 metros y servirá para unir las construidas sobre los bulevares Morelos y Las Torres. El costo estimado es de 3.8 millones de pesos. Sin embargo, la licitación quedó detenida debido a las protestas iniciadas una semana atrás, durante el miércoles ciudadano.

Incumplen autoridades con reunión

Los comerciantes de la avenida Enrique Aranda inconformes acordaron una reunión en sitio con las autoridades correspondientes para este martes. Pretendían exponerles la inviabilidad del proyecto demostrando que, con el ancho de la ciclovía, ya no será posible estacionar sus vehículos frente a sus negocios sin obstaculizar el paso del transporte público.

A la reunión, acudió personal operativo de Obras Públicas y Movilidad, lo que desató la furia de los manifestantes. Entre protestas contra la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, cancelaron la reunión, exigiendo la presencia de directores de área.

“No podemos estacionarnos. No se puede estacionar el cliente ni el proveedor. Van a extinguir el comercio. Van a desalojar a todos los comerciantes semifijos que no tienen la capacidad económica de rentar un local. Tuvimos una reunión previa con Desarrollo Urbano y todas las dependencias donde ellos pidieron regularizarse, cosa que les negaron. La solución que nos dieron fue movernos atrás del CECITEG, que es una zona insegura y sin comercio” dijo Oscar Mena.

No los tomaron en cuenta

De acuerdo con los comerciantes de la avenida Enrique Aranda, el proyecto no fue socializado con ellos a tiempo, ni tampoco les mostraron los estudios de viabilidad para construir la ciclovía, que sigue las especificaciones del urbanismo táctico.

Helen consideró, por su parte, que de insistir con el proyecto la mejor opción será un trazo por el camellón como las realizadas en los bulevares Téllez Cruces y Vasco de Quiroga, aunque ella misma reconoció que los ciclistas no suelen utilizarlas.