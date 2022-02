Autoridades buscarán que con el cierre de Univex en Salamanca, no se repita lo que ocurrió con otras empresas

Cuca Domínguez

Salamanca.- A casi tres meses de que la empresa Univex, S.A. de C.V. anunció que inició el proceso de cierre de sus operaciones en esta ciudad; la presidenta de la comisión de medio ambiente en el Ayuntamiento, Mayra Edith Gutiérrez Vázquez, dijo que sesionarán los integrantes de este órgano para conocer en qué condiciones ambientales cerró esta empresa

“Se buscará que no dejen pasivos ambientales como ha ocurrido con otras empresas que han cerrado como Quidesa y Tekchem”, precisó.

Estaré buscando al Director del Medio Ambiente, Alberto de la Torre Gleason, pero determinar que avances trae y conocer que trabajo tendrá que realizar la empresa luego del cierre.

“No solo es decir nos vamos y cerramos; será importante saber qué es lo que se queda, ambientalmente hablando, reitero para que al final no nos vaya a pasar como algunas otras empresas que se fueron y aquí nos dejaron los pendientes ambientales”

“De repente no traemos todo el panorama, pero son temas para los que se convocará a mesa de medio ambiente, dentro de la comisión y poder revisar ese tema entre otros pendientes, para saber qué va a pasar, hacia dónde vamos y cómo vienen los tiempos que se tienen que marcar para que en su caso entreguen o dejen las instalaciones sin pendiente ambientales”, dijo.

La regidora se pronunció a favor de que se haga un diagnóstico para determinar si hay daño al aire, suelo y subsuelo, “estaremos trabajando a través dela Dirección de Medio Ambiente para que se hacen las gestiones o las alianzas con quien se tengan que hacer, o con la autoridad que corresponda, SMAOT, PAOT, SEMARNAT, PROFEPA y toda autoridad que tenga que participar en temas ambientales porque al final es una correspondencia no solo municipal, si no en todos los sentidos y a todos los niveles”, precisó.

Cierre de Univex en Salamanca Fotos: Cuca Domínguez

Ya hay denuncias por contaminación

Cabe recordar que la empresa Univex ha sido denunciada por propietarios de parcelas aledañas a la parte trasera de la empresa debido a que sus tierras fueron contaminadas y dejaron de producir; incluso la empresa compró algunos predios más inmediatos.

Sin embargo, a decir de vecinos de la zona, la contaminación no se detuvo con la compra de los terrenos, porque permeó y seguramente tras años de escurrimiento se afectó el manto acuífero, por lo que esperan que se revise a fondo las condiciones ambientales en las que se da el cierre de ésta empresa.

Vecinos de la comunidad de Valtierrilla que en innumerables ocasiones denunciaron las emisiones que salían de UNIVEX, esperan que se revise a fondo como van a dejar el predio, “que se fijen si tienen residuos contaminantes, derivados de sus procesos; que no nos dejen todos contaminados como lo hizo Tekchem con un predio que aún no se termina de limpiar después de tantos años que cerró a empresa o del cerro de la Cruz que la empresa Quidesa no ha podido limpiar, no queremos que pase lo mismo, porque seríamos los inmediatamente afectados”, dijo don Luis, comerciante establecido de la comunidad.

La empresa Univex informó a finales del mes de noviembre del 2021, del cierre de la empresa y de que solo quedaría funcionando el área de comercialización fertilizantes.

Esta empresa se localiza en el kilómetro 306 de la carretera panamericana en su tramo Villagrán Salamanca, inició operaciones a inicios del año 1972. Era una empresa petroquímica dedicada a la fabricación de productos químicos con una capacidad de producción anual instalada de 85 mil toneladas de caprolactama; 385 mil toneladas de sulfato de amonio y 2 mil 500 toneladas de ácido nítrico.

