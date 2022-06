Tras tres podios consecutivos, Checo Pérez abandona GP Canadá por una falla en el motor durante la novena vuelta

Staff Correo

Montreal, Canadá.- La suerte abandonó este fin de semana al piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, quien dejó el GP de Canadá tras nueve vueltas. Una falla en el motor cerró su actividad en Montreal tras una racha de tres podios consecutivos.

Desde la clasificación, ‘Checo’ Pérez tuvo que arrancar en décimo tercera posición y aunque intentó una remontada, la tarea se complicó muy pronto. Así, pese a ganar en la largada, donde rebasó a Alexander Albon y Valtteri Bottas, en la vuelta nueve el motor volvió a fallar.

Ante Fox Sports , luego que Checo Pérez abandona GP Canadá, dijo que “todo nos salió mal”:

VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 9/70)



Perez pulls off to the side with a suspected gearbox issue, and is our first retirement of the afternoon#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/UO6EAhGfNq