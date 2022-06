El piloto mexicano “Checo” Pérez chocó contra un muro en la vuelta 8 de Q1 delo Gran Premio e Canadá, lo que lo puso en la 13va posición

Canadá.- El piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez tuvo un fin de semana difícil, pues luego de chocar contra un muro quedó al fondo de la tabla del Gran Premio de Canadá.

Tras sufrir en la Q1 (qualy) para avanzar a la siguiente etapa, el piloto de Red Bull se enfrentó condiciones complicadas este sábado en Montreal, Canadá. La lluvia arreció y dificultó el control de la pista; justo en la curva 8 Checo quiso dar una vuelta a la derecha; sin embargo, el auto no giró y se fue directo contra las barreras Tech-Pro.

El mexicano no había sido eliminado en la Q2 desde el Gran Premio de Qatar del año pasado.

Checo de inmediato intentó meter la reversa para ir a los boxes y cambiar la trompa. Sin embargo, su monoplaza no le respondió y ante frustración, tuvo que bajar de auto cuando instantes antes había marcado una vuelta de 1.33.127 que lo tenía en la octava posición.

