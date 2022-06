El equipo Red Bull celebró otro título más en el GP Azerbaiyán, gracias al 1-2 de Max Verstappen y Checo Pérez este domingo

Staff Correo

Bakú, Azerbaiyán.- Una vez más, el equipo Red Bull se anotó el 1-2 en el Mundial de Fórmula 1 de Azerbaiyán. Esto, luego que Max Verstappen y Checo Pérez (primer y segundo lugar) se consumaran en el podio del GP Azerbaiyán este domingo.

Se trata del podio número 20 que consigue el piloto mexicano, tan sólo un poco detrás de su compañero de equipo neerlandés que una vez más se alza a la cabeza.

En tanto, la jornada resultó una de las peores para el equipo Ferrari, luego que problemas técnicos obligaran el abandono de Carlos Sainz y Charles Leclerc . En tanto, Fernando Alonso, de Alpine resultó en séptimo.

‘Mad Max’ afianzó el liderato con 34 puntos, luego que saliera tercero y tomara el mando en la vuelta 16. En tanto, ‘Checo’ Pérez consiguió adelantar la salida de Leclerc, a quien no le sonrió la carrera. Así, en la primera curva, el mexicano lo pasó para dejarlo a merced de su principal rival, Verstappen.

Fue desde la vuelta ocho cuando comenzó la debacle de la ‘Scuderia’ y donde el holandés y el mexicano se distanciaron de ellos hasta tomar el liderazgo total.

Verstappen se quedó al frente y nadie le discutió el triunfo, el vigésimo quinto en el “Gran Circo”. Sólo el virtual safety car provocado por el abandono del danés Kevin Magnussen (Haas) en la vuelta 33 movió algo las posiciones finales. Esto, con Lewis Hamilton (Mercedes) adelantando al francés Pierre Gasly (AlphaTauri).

Así, con 150 puntos, Verstappen se afianza en lo más alto de la clasificación provisional del campeonato. En tanto, Pérez (129) asalta la segunda plaza superando a Leclerc, que se queda con 116 unidades.

I wanted to be on pole today!

We were not perfect, but we can fight for the win from P2!

Vamooos! #azerbaijangp



¡Quería la pole hoy! No fuimos perfectos, pero desde P2 podemos pelear con todo. ¡Vamos! pic.twitter.com/Z0oGih0JmT