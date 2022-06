La cerveza y el refresco en Guanajuato aumentaron sus precios, pero la gente ha colocado estos productos casi por encima de la canasta básica

Staff Correo

*Nayeli García, Enrique Pérez, María Espino, Roberto López

Estado.- En Guanajuato, la adicción al refresco y a la cerveza es más fuerte que cualquier aumento de precio que estos productos pudieran tener. El aumento de precios hace que la gente opte por otras opciones o apenas reduce un poco su ingesta, pero no la elimina.

Así lo evidencian testimonios de comerciantes y habitantes del estado que señalan que aunque los productos han subido de uno hasta 4 pesos, la gente aún acude. Si bien, en los peores casos se habla de afectaciones a las ventas en un 30 por ciento. La realidad es que la gente sigue buscando cómo seguir consumiendo estas bebidas.

La afectación depende del lugar, de cuánto incrementara el costo y de varios factores más, pero incluso cuando la gente protesta y se queja, los comerciantes evidencian que se irán antes sin tortillas que sin las bebidas que se han integrado casi por encima de la canasta básica.

Golpe duro para las cantinas y bares

Cerveza y refresco en Guanajuato Fotos: Eduardo Ortega

Humberto Cordero, representante de la Red de Restaurantes, Bares y Cantinas en Irapuato comentó que este incremento a la cerveza coincide con una escasez en el producto, que se está dando de forma intermitente.

Comentó que a algunos negocios les ha costado conseguir el producto o lo surten a medias. Esto, supuestamente por problemas con la cebada, mas, también se presume que es debido a la especulación en el alza de los precios.

El incremento repercutirá en el nivel de utilidad de cada negocio, acusó. Por ello se van a tener que aplicar los incrementos a los clientes, ya que cada quien tiene un margen de ganancia, como en su caso, el ofrece botana junto con la venta de cerveza y se requiere sacar todos los gastos.

Señaló que los clientes sí se han llegado a molestar con los nuevos precios. Sin embargo, es una situación que no depende del vendedor.

El incremento será necesario y es que, aunque en el sector se esperaba que mayo fuera un buen mes para las ventas, estas no fueron lo que se esperaba. Al final la entrega de utilidades en las empresas no se vio reflejada en las ventas, pues el consumo ha ido a la baja.

Temen afectación de hasta 30%

Distintos tenderos de Doctor Mora indicaron desconocer del incremento en los productos de la empresa Coca-Cola. Esta situación podría afectar sus ventas desde un 10 hasta un 30 por ciento, como ya ha ocurrido otras veces.

Cabe mencionar que en días pasados la empresa Coca-Cola Femsa publicó una lista de precios actualizados que incluyeron incrementos de uno o hasta dos pesos.

Coca Cola Foto: Enrique Pérez

En entrevista para Periódico Correo, Sara Gutiérrez, dueña de un negocio donde se venden estos productos, mencionó que dichos incrementos no han llegado al municipio. Sin embargo, solo por comentarios ha escuchado llegarán, aunque desconoce la posible fecha.

Por ello considera que, a pesar del posible incremento en el costo, la venta al público no se podría ver afectada pues la gente está acostumbrada a la adquisición del producto. Pese a esto, los primeros días, dicho aumento sí podría perjudicar ‘un poco’. Prevé que las ventas podrían bajar un 10 por ciento.

Adelina Reséndiz, tendera de otro establecimiento, dijo desconocer dicho aumento. Aseguró que solo lo ha escuchado en ‘rumores’ de las mismas personas que acuden a su establecimiento, mas no de la empresa Coca Cola.

Por ello, se supone que con el posible incremento, las ventas disminuyan hasta un 30 por ciento. “Sí baja la venta porque ya tengo muchos años en esto… y cuando aumenta sí baja”, resaltó.

Agregó que los clientes prefieren en estos casos adquirir otros productos de menor costo.

En Guanajuato antes sin tortilla, que sin refresco

El incremento del costo de productos como Coca-Cola y cerveza no impactan mucho en el bolsillo de consumidores por lo que no consideran dejar de consumirlos, “a lo mejor no compran tortilla, pero si compran el refresco”.

El encargado de una vinatería, emplazada en el centro histórico, en donde también venden diversas marcas de refresco como Coca-Cola, explicó que el incremento no fue de mucho. En el caso de Coca-Cola fue de 2 pesos en cada producto, mientras que la cerveza fue de un peso por cada pieza y para los paquetes de “Six” se mantuvo en el mismo costo.

Sin embrago, el costo de estos productos varía, dependiendo del negocios, su ubicación y diversidad de productos que oferten en el establecimiento. Así lo señaló el propietario de otro negocio ubicado en ex estación del Ferrocarril. Este apuntó que el aumento por cada producto de Coca-Cola fue de un peso y eso, de acuerdo a lo que observa en su negocio, no afecta a los clientes ya que no ha recibido ninguna queja.

Por el contrario ocurre en un minisúper al sur de la ciudad, ahí la encargada comentó que sus clientes sí han manifestado un poco de inconformidad por el aumento de los costos en estos productos. Ahí, cada cerveza aumentó hasta cuatro pesos, eso sin contar que el cigarro también incrementó su costo.

Parte de la canasta básica

Sin embargo, aseguró que, aunque la gente se queja no deja de comprar estos productos que para muchos de sus clientes se han convertido en un “un vicio” y parte de su canasta básica.

Además indicó que mucha gente, aunque se queja de los costos, acaba por comprar el refresco, la cerveza o los cigarros aunque no compren tortillas.

“La gente sigue comprando cerveza o refresco aunque suban lo compran, sí reniegan pero lo compran. La Coca-Cola subió un peso y la cerveza casi cuatro pesos. Reniegan porque quedan caros, pero siguen comprando, es igual que los cigarros (…) a lo mejor no te compran la tortilla, pero si te compran el refresco”.

Una ciudadana, Perla Jiménez, dijo que por más que le incrementen el costo a la Coca-Cola no considera que dejaría de consumirla pues aseveró que es prácticamente su bebida predilecta aunque sabe que es dañina para la salud, mientras que de cerveza aseguró nuca comprar pero si le invitan “con gusto”, por lo que el aumento de este producto tampoco le afecta.

“Pues mira la cerveza casi nunca compro, literal nunca, sólo consumo cuando me invitan o salgo a un bar o así, pero yo de ir a comprar nunca (…) pero la coca, esa si me gusta mucho y no la dejo le suban lo que le suban”.

Cuesta más, pero familias seguirán buscando el refresco

Aunque la ‘coca cola’ cueste más, las familias irapuatenses la seguirán consumiendo. Algunos señalan que con el incremento consumirán menos refrescos, pero la verdad es que los anteriores aumentos no han sido impedimento para que sigan comprando el producto.

Victoria Castro, una estudiante, comentó que con el aumento del costo de la ‘coca cola’ disminuirá su consumo en los hogares y esto ayudará a que se lleve una vida más sana.

Compartió que en su casa consumen este refresco una vez por semana. Ahora, posiblemente ya no se pueda comprar una presentación más grande y se opte por una menor.

No obstante, a Victoria le encargaron llevar los refrescos a un convivio estudiantil, en donde no se percataron que hubiera tenido un incremento el refresco.

Por su parte Lucia Mendoza contó que consume Coca cola pero light, en promedio compra dos al día y con el aumento, puede que ya no compre la segunda bebida en el día, o bien podría comprar una presentación menor.

Mientras tanto Cristina Rodríguez, dijo que la coca cola se va a seguir comprando se incremente o no el precio. Se trata de una adicción para muchas personas y sucederá lo mismo que con los cigarros, le suben el precio y se siguen comprando.

Cerveza y refresco en Guanajuato Foto: Eduardo Ortega

Aumentan ventas de cerveza por escasez

La cerveza subió de precio pero eso no afectó su venta; de hecho, se ha vendido más porque en los últimos días ha habido escasez.

Los expendios en San Miguel Allende han batallado porque el proveedor no les ha surtido suficiente producto. Ya van así algunas semanas y los consumidores han tenido que apechugar y comprar las opciones disponibles.

“El problema no es el aumento de precio, es que no hay producto; cuando nos surten, nos traen menos o no es la cerveza que pedimos, así que tenemos que surtir de otras que no son tan populares”, confesó una dependiente, quien prefirió guardar sus datos.

Cerveza y refresco en Guanajuato

Otro problema, dijo, es que ahora les obligan a solicitar sus pedidos en línea y que la aplicación no siempre funciona bien o las opciones de pedido no son claras. Por eso batallan para conseguir el producto.

Incluso dijo que prefería no revelar su identidad por miedo a que el proveedor la sancione al revelar los problemas de distribución que tiene el Grupo Modelo.

Y es que sus principales productos, la cerveza Corona y Victoria, están escasas. Sobre todo las presentaciones de medio litro en vidrio y las de 350 mililitros en bote de aluminio.

Las elevadas temperaturas han motivado a los consumidores a comprar otras marcas menos populares o hasta sin alcohol, que es la presentación con más existencia en los expendios de cerveza.

