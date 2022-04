La celebración del Día del niño muestra muchas caras, no todos podrán disfrutar y jugar, varios menores no disfrutan estos beneficios

Guanajuato.- El Día del Niño debería celebrar a los pequeños de todo México y el mundo. Pero la idea de la infancia dulce, los festejos y los regalos no aplican a todos. Muchos niños, niñas y adolescentes pasarán “su día” trabajando en cruceros o en otros puntos; otros disfrutarán de lo que sus padres puedan ofrecer entre las carencias que ha traído la crisis.

Este año la celebración llega tras una larga pandemia y los estragos que esta dejó en los hogares de millones de familias. Con las clases en línea y el desempleo de muchos padres, fueron muchos los niños que tuvieron que ayudar con el sustento; o por lo menos dejaron de lado la posibilidad de una celebración del Día del Niño.

Jesús, Uriel y Sebastián de 16, 14 y 13 años de edad respectivamente, son limpiaparabrisas en algunos cruceros de Celaya. Los tres fueron dados de baja de sus escuelas, así que decidieron dedicarse a trabajar limpiando los parabrisas de los coches. A cambio, los conductores les dan una moneda.

Lo prefieren por las ganancias

En un mal día, entre los tres y por trabajar unas tres horas al día ganan alrededor de mil pesos, poco más de 300 pesos para cada uno.

“Nos conviene más estar aquí, lo único malo es que nos corren o nos persiguen los policías porque dicen que es un delito estar aquí”, dijo Jesús.

Los tres pequeños viven en zonas marginadas de la ciudad, caracterizadas por su alto índice delictivo; pero decidieron salir a “trabajar honradamente”.

“Mejor trabajar que robar”, dijo Jesús, el más grande de los adolescentes y que tiene más facilidad de palabra.

Uriel es serio y reservado y Sebastián es el más pequeño, quien dijo que este 30 de abril Día del Niño, algunos niños de su edad van a estar festejando y él estará trabajando. “Trabajo para comprarme mis cosas, me corrieron de la escuela, estaba en sexto”, dijo Sebastián.

Víctimas de explotación laboral

La Directora del DIF, María del Carmen Núñez Mares, señaló que el último censo realizado por la dependencia reveló que hay alrededor de 60 menores que trabajan en los cruceros de la ciudad y que son víctimas de explotación laboral, la mitad de éstos son de Celaya y el resto de municipios aledaños.

Núñez Mares señaló que un niño puede ganar de 800 a mil 500 pesos en un día. Incluso tienen documentado el caso de un menor de 9 años que abre la puerta de una tienda de conveniencia. Él en un sólo día ganó mil 700 pesos de las 9 de la mañana a las dos de la tarde.

La mitad de los menores detectados no son de Celaya, sino de municipios como San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Acámbaro, Salvatierra, e incluso del estado de Querétaro.

Correo hizo un recorrido por los diferentes cruceros, vialidades y calles de la ciudad. Notó que hay disminución en los menores que laboran en las calles, al respecto la Directora del DIF, señaló que aumenta la cantidad durante los últimos meses del año.

“Tenemos un padrón de cuales niños sabemos que están cierto crucero, ahí vamos y los seguimos invitando a que se integren al Programa de Acciones a Favor de la Infancia, donde se les da de comer, hay talleres de psicología, de robótica, carpintería, se les invita a ellos y a sus familias. Pero hay familias que no quieren y esos casos se pasan a la Procuraduría Auxiliar en Defensa del Menor y ellos hacen lo conducente. Había un promedio de 60 niños, no todos son de Celaya y no todos salen todos los días, hay temporadas que disminuyen o aumentan depende de la época, los meses importantes son los últimos meses del año”, señaló.

En el 2020 se tenía un registro de 98 infantes que trabajaban en las calles.

¿Por qué no darles dinero?

Núñez Mares pidió a los ciudadanos que no les den dinero a los menores, porque en casi todos los casos, son los padres quienes los mandan a trabajar. Señalaron que al darles dinero se siguen fomentando la explotación de los menores, pues causa más ternura un pequeño que un adulto y es una manera en que los adultos se hacen de ingresos.

Señaló que al momento se han rescatado a más de 300 niños de la calle que actualmente son atendidos en la Coordinación a Favor de la Infancia, a través del programa alimenticio, psicológico y del área social.

También dijo que muchos papás siguen mandando a sus hijos a trabajar a la calle debido a que les va bien en sus ingresos e incluso hay niños que dejaron de ir a la escuela para irse a trabajar a los cruceros.

Son 59 cruceros en los que se ha detectado la presencia de infantes y adolescentes pidiendo una moneda. Están detectados como puntos donde puede haber menores explotados.

De acuerdo a los reportes de DIF, los niños son usados para la venta ambulante, algunos son acompañantes de adultos, pero la mayoría desarrollan actos de mendicidad.

Sigue ‘Crucero Seguro’

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, confirmó que se siguen realizando el operativo “Crucero Seguro”, el cual consiste en retirar de las vialidades a los vendedores –entre ellos menores de edad- o aquellas personas que practican el comercio en los cruceros.

El Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Celaya, menciona que se prohíbe que estén personas en los cruceros realizando alguna actividad y por la cual pidan alguna moneda. En su artículo 63 se señala que se puede infraccionar a alguien por impedir el libre tránsito de personas al realizar actividades de entretenimiento en cruceros o vialidades, así como aquellas que obstaculicen el arroyo vehicular y paso peatonal.

“Realizar Actividades de cualquier tipo, cuando obstruyan el tráfico por la vía pública, pongan en peligro la seguridad de las personas o impidan de manera manifiesta el libre tránsito de las personas en la vía pública”, dice el reglamento.

El reglamento señala que se da facultad a los elementos de policía para atender cuestiones que atenten el orden público y la paz social, siempre salvaguardando la integridad de los ciudadanos.

¿Explotación? ¿Cómo actuar?

Gloria Pamela Arvizu Esqueda presidenta del organismo DIF de San José Iturbide, mencionó que a la fecha no se ha registrado ninguna denuncia por ‘Explotación de menores’. Sin embargo, el área de Procuraduría de la instancia, se encuentra al pendiente para atender este tipo de situaciones.

“Denuncia como tal… no se ha tenido ni en el organismo, ni en la institución, sin embargo, hemos estado al pendiente con el área de Procuraduría para poder atender este tipo de situaciones, y a la fecha con corte del 26 de abril no se ha tenido ningún registro”, resaltó.

Añadió que por ende, es importante que la ciudadanía sepa a dónde tiene que recurrir en caso de presenciar alguna situación de este tipo, antes de poder realizar un reporte o una denuncia. Pues se han presentado ‘muchos’ casos en el que únicamente notifican de manera informal.

“Hay ocasiones que no hemos atorado con las personas que efectúan la notificación, pues argumentan que no quieren tener problemas. Por lo solo hacen un aviso, y en esta situaciones como institución, nos amarra un poco las manos al no tener una legalidad, pues todo se basa en una presunción”, subrayó.

En caso de explotación, se debe acudir en primer lugar al DIF . Sin embargo, se necesitará que la persona que efectúe la notificación tenga la disponibilidad de hacer la respectiva denuncia con las autoridades correspondientes. De lo contrario el DIF tendrá limitaciones, aunque acudirá cuando la autoridad haga el llamada de apoyo.

Para algunos la salud es el mayor regalo

Han pasado seis años desde que la señora Ana María llevo a Paula al área de urgencias. Una neumonía comenzaba a afectar sus pulmones y ya no podía respirar ni jugar como los niños de su edad.

Los doctores, que siempre estuvieron con ella, veían difícil el cuadro de neumonía de Paula, pero con los tratamientos adecuados logró salir adelante.

Paula platicó a Correo que se siente feliz de poder jugar y festejar el día más esperado por los pequeños pues reciben dulces y regalos. Ahora no tendrá la secuelas de la neumonía que no la dejaban disfrutar de estos días.

Con una voz entrecortada Ana María recordó que las secuelas de la neumonía impedían que su hija respirara o corriera. Se agitaba y comenzaba a toser o sentirse mal. Sin embargo, a sus ocho años la niña pudo vencer toda secuela de esta enfermedad. Podrá correr y jugar como los demás niños.

Este viernes Paula y su mamá acudieron para recibir la vacuna Covid y dijeron sentirse contentas con el personal del hospital pediátrico de León. Los trabajadores siempre las han recibido y dado excelente atención.

Inauguran parque incluyente

En el marco del Día de la Infancia, en el Centro Estatal de Rehabilitación (CER) del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (Ingudis) se inauguró el Parque Infantil Incliyente en honor a Noé Guerra. Se trató de un activista que por más de dos décadas trabajó por los derechos de quienes viven en esta condición.

La zona recreativa se encuentra a un costado del Parque Guanajuato Bicentenario en el municipio de Silao y servirá a los pequeños que acuden a tomar terapia. Cuenta con aparatos para el uso por parte de personas con discapacidad: tres sube y baja para silla de ruedas, un módulo para escalar, cuatro montables de resorte y un módulo para silla de ruedas. La inversión inicial en el proyecto fue de 600 mil pesos.

José José Grimaldo Colmenero, director general del Ingudis, mencionó que el CRIT es visitado por personas de los 46 municipios.

Noe Guerra

Lleva por nombre Parque Infantil Incluyente “Noé Guerra” fue nombrado de esta manera como reconocimiento a Noé Salvador Guerra Anguiano, quien nació en 1969 y falleció en el año 2017.

Fue responsable del programa de Inclusión a la Vida en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Silao, donde planteó el deporte como un medio de rehabilitación, como lo vivió desde la discapacidad motriz que adquirió durante un accidente de tránsito.

Destacó por sus propuestas en todos los ámbitos para este sector de la población, como el centro de adiestramiento del manejo de silla de ruedas para las personas que desean inicial el proceso de movilidad e independencia. En el evento inaugural realizado esta tarde estuvieron presentes sus hijas, esposa y madre.

Celebración del día del niño… desde casa para no gastar

En el marco de la celebración del ‘Día del Niño’ algunos Padres de familia mencionaron que festejarán en casa para no ‘gastar’ de más. La pandemia no ha quedado lejos y la recesión económica todavía se resiente.

Sandra Morales Sánchez, madre de familia, mencionó que en esta ocasión su familia celebrará de forma sencilla, pero que sea divertida para los niños, por lo que tienen pensado que se puedan ‘mojar’ pues la intención es no comprar cosas caras.

“Para que se diviertan serán globos, o algo no tan caro que no se requiera tanto dinero, y que a final de cuentas puedan pasar un rato agradable, pues también, se les hará su comida favorita, evitando acudir a lugares para no gastar tanto”, mencionó.

Por su parte, Amelia García indicó que con las altos costos que han sufrido muchos de los productos los festejos ya no son tan ‘bulliciosos’ como en otros años. Si anteriormente estaban acostumbrados a llevarlos a algún lado en especial, en este momento el bolsillo se vería afectado.

Detectan hasta 10 mil pequeños con riesgo en desarrollo

En los últimos tres años, el Centro Regional de Desarrollo Infantil (CEREDI) ha aplicado más de 172 mil Evaluaciones de Desarrollo Infantil (EDI) a menores de entre 1 mes y 5 años de edad, de las cuales alrededor de 10 mil niñas y niños presentaron riesgo de retraso en su desarrollo. Así lo señaló la directora de CEREDI Guanajuato, Emmerita Moreno Espinosa.

Explicó que las pruebas EDI se aplican a fin de determinar si existe algún rezago o un riesgo de retraso del desarrollo. Por ello, con los alrededor de 10 mil niños que presentaron un retraso, de inmediato se brindó atención especializada.

“En muchas ocasiones que tengan un rezago no quiere decir que tengan un síndrome o algún problema, a lo mejor ha sido la falta del estímulo, de ofrecerle juegos que les permitan desarrollarse de acuerdo a su edad, no se busca adelantarlos tampoco, sino que vayan de acuerdo a su edad”.

Moreno Espinosa recordó que en CEREDI se ofrecen los servicios de terapia de lenguaje, estimulación temprana, atención medica de neuro desarrollo, nutrición infantil, enfermería y trabajo social. Además se cuenta con centros tanto en León y Uriangato. Sin embargo, se brinda atención a través de unidades móviles y de esta forma se da cobertura a toda la entidad.

“Esto nos permite canalizarlos ante la gran red que tiene el estado para poder atender en otras especialidades que requiera cada uno de los niños, podemos referirlo a un centro de canalización de segundo o tercer nivel, dependiendo”.

En otros lados… hasta teatro

En la Casa de la Cultura de Abasolo, dirigida por Hilda Vela Pérez, se presenta la Obra de teatro musical Aladdin. Está interpretada por el Grupo de Teatro Mariano; dicha presentación es dirigida al público infantil, ahora que se acerca el 30 de abril, Día del Niño.

Al final de la presentación, los actores hicieron una sesión de fotos con los niños asistentes, para que se lleven un recuerdo de este mágico momento.

En la primera función, casi un centenar de niñas y niños disfrutaron de la historia de amor de Aladdin y la Princesa Jazmín. Además de las peripecias del joven ladrón y el Genio de la lámpara, las trampas de Mustafá el hechicero malvado. Este es un clásico infantil llevado al escenario del Auditorio de Casa de Cultura de Abasolo por el Grupo de Teatro Mariano.

