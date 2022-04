En el concurso ‘Niño Presidente’ consistió en que los niños celayenses mandaron una carta y explicaban por qué querían ser alcalde

Luz Zárate

Celaya.- Luis Arturo Mendoza González, de 13 años, probó por primera vez las drogas cuando tenía 11 años de edad por consejos de sus amigos. Fue un niño trabajador que diariamente laboraba en algunos cruceros de Celaya donde ganaba hasta 800 pesos por día. Este martes compartió su experiencia al ser nombrado presidente municipal por un día.

“A mí me gustaría ser presidente por un día para ir a diferentes escuelas a platicar con los niños y ser como un espejo y enseñarles que a veces los amigos que te dicen ser amigos, pero la verdad no son amigos. Son los que a veces te llevan a cosas malas. A mí me tocó vivir eso y la verdad no es nada bueno. Yo era niño trabajador. Me gustaba trabajar mucho, me salía a las calles, luego me empezaron a venir las malas amistades. Me empezaron a ofrecer cosas, mi primera droga. Después me metí muy a fondo porque era para olvidar a mi mamá, para no sentir, porque la quería olvidar”, platicó Luis Arturo.

Foto: Martín Rodríguez

Lee también: Lo que faltaba: falsos empleados federales estafan al municipio de Celaya

Concurso llega a Celaya

En un evento organizado por el DIF municipal, se hizo la premiación del concurso ‘Niño Presidente’. Consistió en que los niños celayenses mandaron una carta y explicaban por qué querían ser alcalde por un día y qué harían para tener una mejor ciudad.

Este martes se hizo la premiación y, al igual que en una Sesión de Ayuntamiento normal, Luis Arturo tomó protesta junto con el resto del Ayuntamiento infantil.

Foto: Martín Rodríguez

En el Salón de Cabildos, frente a otros niños que concursaron, sus familias, funcionarios, integrantes del Ayuntamiento y medios de comunicación, Luis Arturo contó su historia y cómo es que llegó al mundo de las drogas. En su caso lo hacía para olvidar a su mamá, que lo abandonó hace algunos años y por la ausencia de su papá que tampoco está con él.

No te pierdas: Adiós al uniforme: Suman 279 policías despedidos en Celaya; 20 han demandado

El pequeño contó su historia para que le sirva de ejemplo a otros niños y sobre todo hizo énfasis en que no se dejen llevar por las malas amistades y su testimonio sirva de inspiración para que todos reflexionen que los sueños se cumplen.

La historia de Luis

Luis trabajaba en el crucero de Avenida Tecnológico y la México Japón, en la Avenida Lázaro Cárdenas y Constituyentes; y en el Eje Juan Pablo Segundo, de ahí lo rescató la Coordinación de Acciones a Favor de la Infancia (CAFI) del DIF municipal.

Foto: Martín Rodríguez

“Tenía unos dizque amigos. Me dieron mi primera droga y la verdad me sentí muy mal. Me metí más fondo y me escapé de mi casa hace como dos años. Luego me encontró CAFI y ahora soy un niño feliz. Yo les diría a todos que toquen fuerte las puertas y lleguen muy lejos”, contó.

Actualmente estudia la primaria en el INAEBA y el Club Celaya le dio una beca para pertenecer a sus fuerzas formativas y además sueña con ser soldado.

“Nunca piensen en bajo. Yo les diría que siempre piensen que van a ganar y aunque la gente les digan de cosas, siempre piensen que van a ganar”, platicó.

Alerta por malas amistades

Durante la toma de protesta del Ayuntamiento infantil, una niña le preguntó qué se hace cuando hay malas amistades y les ofrecen drogas. El pequeño les respondió que antes que otra cosa pregunten y cuenten a sus mamás o a personas adultas, pero sobre todo pidió que lo vean como un espejo, pues aunque pasó por momentos difíciles logró salir.

Lee más: Avanzan trabajos del Distribuidor Celanese, podría estar listo en 2023

“A mí me gustaba trabajar, es bonito, pero a veces te llega droga ahí. A veces los policías te corren o te corretean porque es un delito. Ahí me exponía a muchos peligros”, platicó.

Foto: Martín Rodríguez

Entre sonrisas, gusto y de pronto nostalgia, contó que cuando lo abrazaban o le expresaban cariño, él sentía que se estaban burlando de él y ahora está muy agradecido con el DIF porque lo rescataron.

Concurso organizado por el DIF

En el concurso de presidente por un día participaron niños de entre 8 y 15 años. Después se obtuvo una lista de 16 ganadores, quienes formaron parte del Ayuntamiento Infantil que participó en una sesión como autoridades por un día.

El presidente municipal, Javier Mendoza Márquez, fue el encargado de tomar la protesta de los pequeños.

Durante la Sesión de Ayuntamiento, hablaron sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, de los valores dentro del hogar, los riesgos que se corren en las calles y por las “malas amistades”. También de los casos de éxito que se han tenido gracias a la Coordinación de Acciones a Favor de la Infancia (CAFI).

Foto: Martín Rodríguez

La presidenta del DIF, Rosa María Suárez de Mendoza expresó que es la primera vez que se realiza la convocatoria de ‘Niño presidente’.

El alcalde Javier Mendoza recordó que todos los sueños son posibles y ellos como nuevas generaciones serán los encargados de dirigir a la ciudad en un futuro.

Al final se dio un reconocimiento a los tres primeros lugares, así como juguetes, dulces y un reconocimiento a todos los participantes a la convocatoria.