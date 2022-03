Al momento hay 25 adultos mayores y 25 niños abandonados en Celaya que están resguardados por el DIF municipal desde años pasados

Luz Zárate

Celaya.- Los dos niños abandonados en Celaya, de 6 y 4 años en situación de abandono que fueron resguardados por policías municipales por ser presuntas víctimas de maltrato infantil, ya están a resguardo del DIF municipal, mientras que les encuentran “una red familiar”.

La Directora del DIF, María del Carmen Núñez Mares, informó que los menores que fueron rescatados en la colonia Moctezuma, ya están a su resguardo en un Centro de Asistencia Social, mientras que la Procuraduría Auxiliar de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes documentan el caso y se establece si hay familiares que se puedan hacer cargo de ellos, pero también están a la espera de lo que indique la Fiscalía General del Estado que realiza la investigación correspondiente.

“Están bajo resguardo de DIF municipal, se están haciendo los exámenes propios, psicológicos, de salud, jurídicos, nuestra obligación es buscar red familiar, nosotros resguardamos niños y buscamos una red familiar”, indicó la Directora del DIF.

Nuñez Mares informó que al momento hay 25 menores y otros 25 adultos mayores y personas con discapacidad que están resguardados por el DIF municipal desde años pasados; mientras que de la actual administración sólo van 10 casos.

Cabe recordar que el martes pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que en atención a un reporte de niños abandonados en Celaya, que solicitaban ayuda en la colonia Moctezuma, elementos de la Policía Municipal los atendieron.

A la calle Durango y Tepic de dicha colonia, acudió personal de la Policía Municipal, quienes observaron a través de una ventana de una vivienda en obra negra, a dos menores de edad en aparente estado de abandono, descuidados y asustados.

Los niños fueron catalogados como presuntas víctimas de maltrato y de inmediato se activaron los protocolos de protección a menores en situación de riesgo.

Uno de los niños tenía moretones en los dedos de los pies y el otro una contusión en la cabeza, sin ser de riesgo. En la casa se pudo constatar que no era habitable, no contaba con los servicios básicos, ni baño funcional, sin muebles, además de que no había comida ni agua.

Por lo que los niños actualmente están en un Centro de Asistencia Social y se busca a una red familiar que se haga cargo de los menores y se esperan los resultados de la investigación de la Fiscalía General del Estado.

