Vecinos reportaron la presencia de dos niños abandonados en Celaya en una casa en obra negra y sin adultos que cuidaran de ellos

Celaya.- Luego de un reporte ciudadano, elementos de la Policía Municipal atendieron a dos niños abandonados en Celaya de seis y cuatro años, y que se encontraban en la colonia Moctezuma.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este martes cuando se recibió el reporte que sobre las calles de Durango y Tepic de la mencionada colonia, los niños solicitaban auxilio desde un domicilio, por lo que al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal.

Los elementos observaron a través de una ventana de una casa en obra negra, y vieron a los dos menores de edad en aparente estado de abandono, descuidados y asustados.

De esta manera, los menores fueron catalogados como presuntas víctimas de maltrato, por lo que de manera inmediata se activaron los protocolos de protección a menores en situación de riesgo y se solicitó la presencia de paramédicos de la unidad A-2 de Bomberos.

Poco después, los oficiales lograron entrar al inmueble, ya que la puerta principal solamente tenía un candado sobrepuesto, y al ser revisados los pequeños, se corroboró que estaban estables físicamente; uno de ellos con moretones en los dedos de los pies y otro con una contusión en la cabeza sin ser de riesgo.

Luego de poner a los niños a salvo, se realizó una inspección en el lugar y se determinó que el domicilio no era habitable, ya que no contaba con los servicios básicos, sin baño ni muebles y no tenían ni comida ni agua.

Los niños fueron resguardados y se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) con el fin de que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y se determine el futuro de la menores.

