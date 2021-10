Luz Zárate

Celaya.- Las obras de remodelación en distintas calles del centro de la ciudad ya presentan desprendimiento del pórfido, las cenefas no están concluidas, las coladeras quedaron por debajo del nivel de la calle, hay registros abiertos y quiebre del piso en algunas zonas.

En la remodelación de las calles Manuel Doblado, Morelos, Hidalgo y Benito Juárez, las cuales fueron intervenidas durante este último año del trienio encabezado por Elvira Paniagua, se invirtieron 74 millones de pesos.

Estas obras fueron inauguradas el 8 pasado de octubre, un día antes del cierre de la administración municipal.

Vecinos y comerciantes de las calles Morelos, Hidalgo, Benito Juárez y Manuel Doblado donde se realizaron estas obras, señalaron que ellos les advirtieron a las anteriores autoridades e incluso le reportaron a la ex alcaldesa, Elvira Paniagua, del desprendimiento de pórfido en estas obras, pero en ese momento no se hizo nada al respecto.

Incluso cuando se le preguntó al Ex Director de Obras Públicas, Juan Gaspar García, porqué se habían presentado estas averías si estaban recién terminadas e incluso aún no eran entregadas al municipio y tampoco inauguradas, el ex funcionario señaló que era por el uso.

Las obras se realizaron siguiendo el sistema constructivo que se viene utilizando desde la rehabilitación de la calle Guadalupe con la colocación de pórfido en el arroyo vehicular, la ampliación de banquetas y colocación de granito blanco y negro sobre estas, así como renovación de mobiliario urbano.

Al respecto, el presidente municipal, Javier Mendoza, señaló que el Director de Obras Públicas, Marco Antonio Hernández, le pase un informe de estas obras.

“Todavía no tengo el reporte, tengo 12 días, me falta tiempo para agarrar todo caray. Son fallas de origen de construcción, poco a poco lo voy a ir atendiendo, pero ya los directores están entrando de lleno”, manifestó el presidente municipal.

Fotos: Martín Rodríguez 1 de 3