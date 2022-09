Sobre los casos de periodistas de Guanajuato asesinados, el titular Sergio Jaime Rochín señaló que ofrecieron apoyo a las familias

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Tras el caso del camarógrafo Enrique Sosa, quien perdió la vida tras ser atropellado en un estacionamiento en León en julio pasado, el titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) Sergio Jaime Rochín del Rincón señaló que se ofreció a su familia apoyo jurídico, el cual, sí fue aceptado. Aunque también se les ofreció recurso para gastos funerarios, la CEAIV no obtuvo respuesta sobre esto.

Sobre el homicidio del periodista Ernesto Méndez cometido el 2 de agosto en el municipio de San Luis de la Paz, Rochín señaló que se les ofreció apoyo. Sin embargo, sus familiares indicaron que por el momento no lo requerían.

“En los dos casos hemos buscando a los familiares, en algún caso, ahorita no recuerdo cual, nos han dicho que nos esperemos. En ese momento no querían ninguna intervención, sino que más adelante nos buscaría (…) pero sí, en ambos casos estamos buscando y ofreciendo los apoyos y si las víctimas nos dicen que no, de momento dejamos ahí listo el apoyo como la asesoría jurídica, pero ahí está ofrecida”, señaló sobre los casos de periodistas de Guanajuato asesinados.

El caso de Enrique Sosa

El pasado 19 de julio Enrique trabajaba como cualquier día en el estacionamiento ubicado a espaldas del restaurante Rincón Gaucho, sobre La Calzada de los Héroes. Al momento que el empresario acusado Miguel Ángel N. salió del restaurante, Enrique Sosa le pidió pagar su boleto de 40 pesos, pero este se negó.

Tras una discusión, el empresario atropelló a Enrique y no contentó pasó por segunda vez por encima de él. Las cámaras del estacionamiento registraron el momento de la tragedia.

Según la Fiscalía de Guanajuato, ya emitieron una alerta en Estados Unidos para evitar que Miguel Ángel García salga del país. Así también lo hicieron en otros estados para que no se fugue.

Tras este caso el gremio de periodistas y reporteros de Guanajuato han levantado la voz exigiendo al Fiscal General de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, justicia para que esta muerte no quede impune.

La tragedia de Ernesto

Ernesto Méndez tenía más de 18 años de trayectoria, era director del medio digital Tu voz y empresario en el municipio de San Luis de la Paz, en Guanajuato. Antes de eso, había colaborado con varios medios de difusión estatal como Periódico Correo.

Desafortunadamente, a principios de agosto lo asesinaron a balazos mientras se encontraba en un bar de su propiedad con amistades cercanas. Entre estos resultaron cuatro muertos, uno de ellos Ernesto y una más quedó lesionada.

Solo unas horas antes, Ernesto Méndez había participado en una rueda de prensa en la que anunció que, junto a otros empresarios, había ganado la concesión para organizar la Feria Regional del Noreste.

