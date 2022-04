El Mercado Cañitos es el único que tiene presencia de las casetas de policías de Celaya de dos elementos; dicen que son insuficientes

Luz Zárate

Celaya.- De las tres casetas de policía en Celaya, denominadas ‘centros de mando’, colocadas en el Mercado de Abastos para brindar seguridad a los comerciantes sólo está una, pero sin policías.

Correo hizo un recorrido por el Mercado y no se apreció ni policías municipales, ni elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado ( FSPE ), ni de la Guardia Nacional, aun cuando se informó que habría presencia permanente de elementos que vigilarían los mercados.

“De repente se dan sus vueltas los policías, pero no están aquí de base. Ahorita ahí está la caseta pero no hay nadie. Aquí ya tiene tiempo eso de lo de la extorsión y más cosas que se manejan, pero no lo van a quitar. Esto no se va a acabar. Ya tuvo su base aquí la Guardia Nacional y el problema siguió”, dijo un comerciante del lugar.

Guardia Nacional montó vigilancia en 2020

En el 2020 se montó una base de la Guardia Nacional en las inmediaciones del Mercado de Abastos, y a decir de los comerciantes,sí disminuyó un poco la problemática.

Sin embargo a principios del 2021, los elementos de la Guardia Nacional dejaron de tener presencia permanente en esa zona y nuevamente aumentaron las extorsiones.

El alcalde Javier Mendoza Márquez declaró semanas atrás que “el Mercado de Abastos era muy proclive al tema de extorsiones”, al tiempo que presumió que en ese sitio ya se han detenido a unas 10 personas.

SSC presume detención de extorsionadores

Por su parte, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, señaló que se detuvo a una banda de extorsionadores que operaba en el Mercado de Abastos y a otras 5 personas que delinquían en lo individual.

Rivera dijo que es un problema muy arraigado en la ciudad.

Informó que se tiene una estrategia permanente en el Mercado de Abastos desde hace dos meses y que se colocaron tres casetas de policía en Celaya.

Sin embargo en este momento sólo hay una caseta, pero no sé notó presencia de policías.

Por otro lado, los policías municipales se limitan a hacer rondines, pero no hacen labores de inteligencia, dijeron los locatarios.

“Sí queremos que haya policías, pero también que detengan a los delincuentes y paren esto, porque detienen a uno y llegan otros a ocupar su lugar y no para esto. Nosotros seguimos pagando. Sí había casetas, pero ya no están. Una dicen que se la quemaron a la policía, pero no sabemos si fue cierto”, dijo un comerciante.

En contraste, en el Mercado Cañitos en donde el pasado 10 de marzo dejaron una cabeza humana en el interior de una caja de regalo en la puerta del lugar. El 26 del mismo mes asesinaron al tesorero de la mesa directiva de ese sitio. Ahí aún permanece una caseta de policía, con dos elementos que hacen labores de vigilancia.

Guanajuato es segundo en extorsiones a empresarios

En Guanajuato, una cuarta parte de las empresas afiliadas a Coparmex que han sufrido algún delito, fueron víctimas de extorsión en los últimos seis meses, siendo la segunda entidad con mayor incidencia.

Así lo dio a conocer el presidente nacional del organismo patronal, José Medina Mora, al presentar la segunda edición del Monitor de Seguridad, que en esta ocasión se enfocó en el delito de extorsión.

Resaltó que el 2021, según cifras oficiales, fue el año con la mayor cantidad de víctimas de extorsión en el país, con 9 mil 407, es decir, un caso cada hora, en promedio.

Sin freno de extorsiones a comerciantes celayenses

En el 2021 se denunciaron en el Ministerio Público 56 casos de extorsión, mientras que en el 2020 sólo se abrió una carpeta de investigación por ese delito.

Aunque hay más denuncias a comparación de años pasados, comerciantes de todos los giros, señalaron que las extorsiones continúan, pero la mayoría no acude ante las autoridades por miedo.

Aunque los delitos del fuero común han disminuido, lo que no se ha podido frenar es la extorsión; según las autoridades estatales ha incrementado el número por la cantidad de denuncias interpuestas en el Ministerio Público.