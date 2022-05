“De algo ha de ayudar” la caseta de vigilancia que fue instalada en el Mercado Morelos de Celaya, opinan los comerciantes

Luz Zárate

Celaya.- A una semana de que dejaron una cabeza humana en el interior de una caja de regalo al exterior del Mercado Morelos, las autoridades colocaron una caseta de policía en el lugar desde el pasado viernes para ayudar en las labores de vigilancia.

Los comerciantes del Mercado Morelos señalaron que aunque la caseta y los policías preventivos no pueden frenar que suceda un hecho de alto impacto, sí apoya en ahuyentar a los ladrones y “de algo ha de ayudar” la presencia de los elementos policiacos.

“Con una caseta no se van a frenar las balas, pero de algo ha de ayudar, por lo menos para que se espanten los rateros”, dijo Claudia Ramírez, vendedora de alimentos.

El sábado de la semana pasada sucedió el hallazgo de una cabeza humana a unos metros de la puerta del Mercado Morelos, que iba acompañada de un mensaje de advertencia. En toda la semana no se observó presencia policiaca permanente en el mercado.

Al respecto, el alcalde Javier Mendoza aseguró el pasado lunes nueve de mayo que sí había policía municipal en el lugar, pero que no se nota su presencia porque van vestidos de civiles.

“Es que a lo mejor ustedes no los ven, a lo mejor la gente no los ve, pero son parte de las estrategias, o sea no forzosamente un personal de seguridad ciudadana o de otra corporación, lo van a ver uniformado, son estrategias”, señaló el presidente municipal.

Fotos: Martín Rodríguez

“La vida sigue”, dicen comerciantes del Mercado Morelos

Por lo pronto, este viernes y sábado que se mantuvo la caseta de policía en la calle Morelos, frente a la puerta de acceso del mercado, los vendedores y los clientes señalaron que esperan que eso inhiba que se acerquen los delincuentes.

“Toda la semana estuvo tranquilo. Sí tuvimos miedo porque no sabemos a qué se debió eso de la cabeza que dejaron, si fue por extorsión o por qué la dejaron, nos tuvo con la zozobra y preocupación, pero la vida sigue, tenemos que abrir y trabajar, ¿si no de qué vivimos? Que bueno que la pusieron porque aquí viene mucha gente, vienen a los dos mercados, aquí está la parada de los camiones, aquí paran los taxis, sí hace falta vigilancia”, dijo la señora Rosa.

Los vendedores reconocieron que siguen a la expectativa, pues en el Mercado Cañitos primero dejaron una cabeza el pasado 10 de marzo, y días después, el 26 de ese mismo mes, asesinaron al tesorero de la mesa directiva de ese centro de abasto.

“Aquí no ha pasado nada a raíz de la cabeza y esperemos que no pase, por eso sí pedimos que mantengan la vigilancia. No es suficiente un par de policías y la caseta, pero con eso al menos los rateros se calman un rato, hay temporadas, hay días que sí andan farderas o carteristas, asaltos como tal no ha habido, pero sí andan raterillos”, platicó Miguel Cervantes.

Los usuarios del transporte público que regularmente esperan en la parada del mercado, coincidieron en que la instalación de la caseta da cierta tranquilidad a los ciudadanos que transitan por el lugar, así como a los locatarios.

