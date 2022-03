La vigilancia en el Mercado Cañitos aumentó incluso se colocó una caseta, esto luego del asesinato de un comerciante en el fin de semana

Celaya .-Tras el asesinato de Eduardo “N” , tesorero del Mercado Cañitos, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, afirmó que se reforzó la vigilancia en la zona e incluso se colocó una caseta móvil.

El pasado sábado 26 de marzo sujetos armados ingresaron al Mercado Cañitos, se dirigieron al negocio de Eduardo “N”, tesorero de la asociación de comerciantes y le dispararon, este perdió la vida en el lugar además de que una mujer resultó herida.

“Hay una investigación que lleva la Fiscalía de porqué pudo haber pasado la situación, es la que determinará las causas de porqué el homicidio del señor, nosotros lo que hemos hecho es vigilar, poner mayor fuerza de vigilancia en el Mercado Cañitos y sus alrededores, ya tenemos una oficina móvil, una caseta que le llaman, y tenemos fuerza permanente en toda esa zona y sobre todo al interior del Mercado Cañitos”, afirmó Rivera Peralta.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, manifestó que en ningún mercado puede tener presencia permanente de la Policía Municipal, esto pese a los comerciantes denunciaron que son víctimas de extorsión y que el 10 de marzo fue abandonada una caja de regalo con una cabeza humana en su interior, así como una cartulina con una amenaza.

“La vigilancia son las 24 horas, pero vigilancia permanente en un mercado no tenemos, cuántos mercados tenemos, cuánta es la ciudadanía, ese fin de semana fueron las elecciones que se dieron en las comunidades norte y sur, teníamos un despliegue especial”, justificó.

El funcionario reiteró que es la Fiscalía General del Estado (FGE) quien lleva la investigación del caso y quien ayudará a que se aclare el homicidio y se haga justicia, “por justicia se tiene que esclarecer y estoy cierto que así lo hará la Fiscalía”, mientras tanto seguirá la vigilancia en el Mercado Cañitos.

Refuerzan rondines en el Mercado Hidalgo

Respecto a la detención de dos extorsionadores que fueron denunciados por los locatarios del Mercado Hidalgo, quienes los acusaron de haber intentad cobrar piso, el funcionario dijo que ya hay rondines constantes para garantizar su seguridad. “Tenemos la presencia permanente de la policía municipal, la policía turística y comercial, en el mercado Hidalgo, mercado Morelos, en puntos estratégicos”.

Rivera Peralta argumentó que la dependencia sí trabaja, pero los resultados no se ven de un día para otro y reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier delito del que sea testigo, así como a los autores.

No hubo denuncias tras funeral de “Los Chuparrecio”

Tras el asesinato de dos hombres que presuntamente habían acudido a la misa y sepelio de los integrantes del grupo musical “Los Chuparrecio“, en la comunidad de Juan Martín, el Secretario de Seguridad Ciudadana, señaló que mientras que hubo presencia policiaca en esa zona, no ocurrió ningún incidente.

Rivera dijo que fue hasta el lunes que se informó del asesinato de dos hombres y su hallazgo fue en la comunidad La Cruz.

“Ese día tuvimos presencia permanente con la Guardia Nacional y el Ejército en esa zona, no tuvimos, inclusive en las pláticas, durante el evento, la sepultura de las personas, y no tuvimos ningún incidente registrado y no tenemos ninguna denuncia a través de los números 911 y denuncia ciudadana, ninguna, de que alguna persona en ese momento y en el trascurso de la tarde noche, ninguna sola denuncia. El evento se dio a conocer en la mañana del día siguiente”, señaló.

Sin embargo, aseguró que intensificarán la vigilancia en la zona sur del municipio y habilitarán las instalaciones de la comandancia de Rincón de Tamayo como un centro de mando. Además dijo que se desplegó la presencia policiaca en las comunidades rurales y acusó que esto no sucedía en la pasada administración.

“En las comunidades no teníamos ni una sola unidad, en las comunidades no teníamos presencia, las 65 comunidades estaban abandonadas, lo que ahorita tenemos es presencia permanente pero con una estrategia integral de trabajo de prevención, no solo de policía sino también con Guardia Nacional, Sedena y FSPE”, indicó.

