Luego de la caja de regalo dejada hace unos días, Javier Mendoza señaló que sí se reforzó la seguridad en los mercados de Celaya

Celaya .- El alcalde Javier Mendoza Márquez aseguró que sí hay vigilancia en las inmediaciones de los mercados. Esto luego de que dejaran una cabeza humana en una caja de regalo afuera del Mercado Morelos. Sin embargo, destacó que tal vez la gente no ve a los policías porque no necesariamente están uniformados.

“Es que a lo mejor ustedes no los ven, a lo mejor la gente no los ve, pero son parte de las estrategias, o sea no forzosamente un personal de seguridad ciudadana o de otra corporación, lo van a ver uniformado, son estrategias”, señaló el presidente municipal.

Al presidente se le cuestionó sobre la falta de seguridad en el Mercado Morelos, pues un hecho similar ocurrió en el Mercado Cañitos el pasado 10 de marzo. Posteriormente el 26 de ese mes, asesinaron al tesorero de la mesa directiva de ese centro de abasto. Ante esto, el presidente municipal aseguró que sí hay vigilancia.

Se le comentó que la presencia policiaca no es visible y el mandatario municipal señaló que no necesariamente está el personal uniformado. Pero negó saber si son policías encubiertos, ya que esto forma parte de la estrategia de seguridad.

El tema está en manos de la FGE

Seguridad en mercados de Celaya

El alcalde señaló que desconoce si el hallazgo tiene que ver con el tema de extorsión a los comerciantes y señaló que eso le corresponderá determinarlo a la Fiscalía General del Estado.

“No hay una razón que se conozca de manera oficial, hasta que la Fiscalía nos dé el reporte”, indicó.

Mendoza pidió no poner en tela de juicio la estrategia de seguridad, ante el hallazgo de restos humanos en pleno centro de la ciudad, a una cuadra de la presidencia municipal.

“No quiere decir que por un evento que sucede estén fallando las estrategias, ustedes saben que la mayor parte de los delitos patrimoniales han bajado, no es síntoma de que no hayamos tenido éxito en algunas cuestiones de seguridad”, manifestó.

Pide también ver “las cosas buenas” de Celaya

Seguridad en mercados de Celaya

El presidente municipal, Javier Mendoza Márquez, durante las últimas semanas ha declarado a los medios de comunicación y resaltado durante los eventos públicos, que no sólo se vea lo malo de Celaya, sino que también se destaque lo bueno.

Este lunes, Mendoza Márquez ofreció una rueda de prensa con integrantes del clúster aeroespacial, en la cual se destacó la importancia de esta industria que se pretende impulsar en el municipio y posteriormente festejó a las mamás trabajadoras de la presidencia municipal.

Al cuestionarle sobre temas de seguridad, Mendoza señaló que los temas de estrategias y tácticas prefiere que los aborde el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta. Además pidió que también se hable de lo bueno que ocurre en el municipio.

“A mí me interesa hoy el tema de desarrollo económico que platicamos hace un ratito, no quiero que el tema que ahora quieren plantearme me vaya a opacar el otro, porque son cosas buenas para Celaya. O sea no forzosamente tenemos que platicar de las cosas malas, hay que platicar de las cosas buenas, que son muchas más”, sugirió Mendoza Márquez.

